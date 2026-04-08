SpaceX nem abriu capital e mercado já aposta em fusão com Tesla

A SpaceX ainda nem abriu capital, mas já movimenta o mercado com um rumor de grandes proporções: a possibilidade de uma fusão com a Tesla.

A especulação ganhou força após a integração recente da empresa espacial com a xAI e passou a atrair investidores interessados em um eventual grade grupo liderado pelo bilionário Elon Musk, com foco em inteligência artificial.

A discussão ocorre no momento em que a SpaceX se aproxima de uma oferta pública inicial (IPO, em inglês), prevista para os próximos meses.

Informações publicadas pelo Wall Street Journal indicam que, mesmo antes da estreia na bolsa, parte do mercado já projeta um segundo movimento, que seria justamente a combinação com a Tesla.

A investidora Alexandra Merz afirmou ao WSJ que vê como cenário possível uma fusão por troca de ações ainda em 2026, com avaliações semelhantes entre as empresas.

A leitura parte de sinais públicos e movimentos recentes de Musk, embora sem confirmação oficial.

Já o investidor James Robertson avaliou ao jornal estadunidense que unir negócios tão distintos pode gerar riscos semelhantes aos enfrentados por conglomerados tradicionais, citando casos como a General Electric.

Ele, porém, mantém interesse no IPO da SpaceX, que pode figurar entre os maiores já realizados. "Acho que seria mais valioso a longo prazo possuir ações de ambas as empresas."

O tamanho da aposta

A SpaceX foi avaliada em cerca de US$ 1,25 trilhão após a fusão com a xAI, enquanto a Tesla gira em torno de US$ 1,1 trilhão em valor de mercado. Uma eventual união seria a maior da história, com uma empresa em escala inédita.

O analista do Barclays, Dan Levy, destacou que investidores questionam com frequência se Musk pretende consolidar seus negócios em uma única estrutura.

Embora avalie que isso não seja iminente, ele reconhece que a hipótese permanece no radar. "Embora, neste momento, uma combinação entre Tesla e SpaceX pareça menos provável, vemos potencial para que isso aconteça no futuro."

O elo entre as empresas está na estratégia de IA, visto que projetos recentes incluem iniciativas conjuntas entre Tesla e SpaceX, como uma fábrica de chips compartilhada no Texas e ferramentas integradas com a xAI.

A SpaceX estuda, ainda, desenvolver centros de dados no espaço, abastecidos por energia solar, como alternativa às limitações energéticas pelo globo — uma proposta ainda em fase inicial, mas que reforça a convergência.

O momento da Tesla também contribui para o debate. pois, apesar de crescimento nas entregas de veículos elétricos, a empresa vem perdendo participação de mercado, de acordo com especialistas.

Ao mesmo tempo, amplia sua aposta em inteligência artificial, robótica e direção autônoma como motores de valor, informaram fontes ouvidas pelo WSJ.

O analista do JP Morgan, Ryan Brinkman, alertou que as ações podem cair significativamente até 2026 caso a execução dessa estratégia não avance como esperado.

Em paralelo, metas agressivas aprovadas por acionistas incluem elevar o valor de mercado da companhia para US$ 8,5 trilhões.

Uma eventual fusão, no entanto, não seria simples. Pelo menos é o que a professora da Columbia Law School, Dorothy Lund, afirmou: o negócio provavelmente enfrentaria análise antitruste.

Diferentemente da fusão entre SpaceX e xAI, uma combinação com a Tesla exigiria aprovação dos acionistas, por meio de votos em assembleia, o que torna o processo mais longo e complexo.

Mas o fato de as empresas não competirem diretamente possa facilitar o cenário. "Não seria possível fazer isso da noite para o dia, porque é preciso realizar essa votação."

Sem confirmação oficial, a ideia segue no campo das especulações, e o mercado já está em alerta.