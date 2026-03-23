Elon Musk aprenta 'Terafab', sua fábrica de chips avançados para Tesla, SpaceX e xAI

Elon Musk afirmou que pretende iniciar em Austin, no Texas, o projeto Terafab, uma fábrica de chips autorais voltada a robótica, inteligência artificial e data centers, centros de processamento e armazenamento de dados, com foco também em desenvolvimento espacial. Segundo o empresário, a instalação reunirá equipamentos para produzir diferentes modelos de semicondutores considerados estratégicos para uma indústria que enfrenta gargalos de oferta.

Batizado de Terafab, o projeto foi apresentado como uma iniciativa mais ampla, embora a unidade em Austin seja, até aqui, a única confirmada. Na avaliação de Musk, a fábrica pode ajudar a ampliar a produção de chips em um momento de escassez e dificuldade de reabastecimento, agravado pela corrida da IA. Em uma apresentação na cidade texana, o executivo resumiu a urgência do plano: ou a empresa constrói a estrutura necessária, ou ficará sem acesso aos componentes de que diz precisar.

Ainda que a fábrica esteja sendo preparada para fabricar diferentes tipos de chips, Musk destacou que os modelos de 2 nanômetros e semicondutores que consigam aguentar entre 100 a 200 gigawatts de poder computacional ao ano são alguns dos processos na mira do projeto. Com a fábrica, o empresário quer abastecer seus robôs e suas iniciativas espaciais — como satélites de alta capacidade de energia —, que estão concentradas em empresas diferentes.

Busca por cada vez mais chips tem impacto global

Musk não é o único a redirecionar investimentos para abastecer infraestruturas de tecnologias modernas ou em processo de avanço. Recentemente, as empresas Alphabet, Amazon, Meta e Microsoft confirmaram que gastarão US$ 650 bilhões ao longo de 2026 para acelerar o crescimento do mercado de IA, com foco em construção de mais centros de processamento de dados e equipamentos para a fabricação de chips avançados.

Fora dos EUA, companhias de tecnologia se preparam para rivalizar com a Nvidia, líder de mercado e a principal fonte para equipamentos de processamento. As chinesas como Hygon Information Technology e Cambricon Technologies registraram forte crescimento como alternativas viáveis entre 2024 e 2025; Hygon ampliou sua receita em 45% ao ano, enquanto a Cambricon triplicou seu faturamento anual no período.

O crescimento, porém, fará com que a poluição global gerada por emissões de dióxido de carbono decorrentes da fabricação de semicondutores chegue a 247 milhões de toneladas métricas até 2030. “O aumento expressivo da HBM e de outras memórias avançadas, impulsionado pela IA, elevará provavelmente as emissões da fabricação de semicondutores em termos absolutos", comentou o pesquisador sênior Stephen Russell, da TechInsights.