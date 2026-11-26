(Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 11h15.
A smart TV tem 44 mil buscas mensais no Google só com esse termo, número que subestima a procura, já que a maioria pesquisa apenas "TV". É um dos produtos mais aguardados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a disputa é entre LG e Samsung.
Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.
A LG aparece em 98% das respostas, e a Samsung, em 97,8%, em empate técnico. A Samsung costuma ser citada antes. TCL (93,8%), Hisense (92,2%) e Philips (87,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença.
A TCL é a marca mais associada a custo-benefício, argumento presente em 13,5% das respostas, e é lembrada pelas telas QLED e Mini LED e pelo Google TV. A LG é citada pelo sistema webOS, e a Samsung, pelo parcelamento em até 18 vezes sem juros. Philips e LG aparecem com preços citados de cerca de R$ 2.041.
A fonte mais usada pelo ChatGPT é o InfoMoney, com 79% de participação. Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e os comparadores Zoom e Buscapé também aparecem no ranking.
Preços de TVs 4K de 55 polegadas levantados em novembro por Tecnoblog, Promobit e Engenharia É:
A Americanas colocou TVs entre os destaques de sua primeira Black Friday após a recuperação judicial. No Mercado Livre, há até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago.
LG ou Samsung: qual TV comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, as duas estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.
Qual a TV com melhor custo-benefício? A IA associa a TCL a custo-benefício; a 55P7L apareceu por cerca de R$ 2.039.