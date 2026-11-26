A smart TV tem 44 mil buscas mensais no Google só com esse termo, número que subestima a procura, já que a maioria pesquisa apenas "TV". É um dos produtos mais aguardados da Black Friday 2026. No ChatGPT, a disputa é entre LG e Samsung.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de TV o ChatGPT recomenda?

A LG aparece em 98% das respostas, e a Samsung, em 97,8%, em empate técnico. A Samsung costuma ser citada antes. TCL (93,8%), Hisense (92,2%) e Philips (87,5%) completam o grupo das marcas com mais de 50% de presença.

A TCL é a marca mais associada a custo-benefício, argumento presente em 13,5% das respostas, e é lembrada pelas telas QLED e Mini LED e pelo Google TV. A LG é citada pelo sistema webOS, e a Samsung, pelo parcelamento em até 18 vezes sem juros. Philips e LG aparecem com preços citados de cerca de R$ 2.041.

A fonte mais usada pelo ChatGPT é o InfoMoney, com 79% de participação. Mercado Livre, Magazine Luiza, Shopee e os comparadores Zoom e Buscapé também aparecem no ranking.

Quanto custa uma smart TV na Black Friday 2026?

Preços de TVs 4K de 55 polegadas levantados em novembro por Tecnoblog, Promobit e Engenharia É:

TCL 55P7L (QLED, 120 Hz): R$ 2.039,15 na Amazon;

R$ 2.039,15 na Amazon; LG QNED70 de 55": de R$ 2.146 a R$ 2.820;

de R$ 2.146 a R$ 2.820; TCL C6K (QLED Mini LED): entre R$ 2.579 e R$ 2.969;

entre R$ 2.579 e R$ 2.969; Samsung Crystal UHD U8000 de 55": R$ 2.754 no Magalu;

R$ 2.754 no Magalu; Samsung The Frame de 55": R$ 4.895,97 no Mercado Livre;

R$ 4.895,97 no Mercado Livre; Samsung OLED S85H de 55": R$ 4.959,76;

R$ 4.959,76; LG OLED evo C6 de 55": R$ 6.858 na Amazon.

O que avaliar antes de comprar uma TV?

Tecnologia de tela: LED é a mais barata; QLED tem cores mais vivas; Mini LED melhora brilho e contraste; OLED tem pretos perfeitos e é a melhor para filmes em salas escuras;

LED é a mais barata; QLED tem cores mais vivas; Mini LED melhora brilho e contraste; OLED tem pretos perfeitos e é a melhor para filmes em salas escuras; Taxa de atualização: 120 Hz ou mais, com HDMI 2.1, faz diferença para quem joga em PS5 ou Xbox;

120 Hz ou mais, com HDMI 2.1, faz diferença para quem joga em PS5 ou Xbox; Sistema: Google TV (TCL, Philips), webOS (LG) e Tizen (Samsung) oferecem os principais apps; a diferença está na interface;

Google TV (TCL, Philips), webOS (LG) e Tizen (Samsung) oferecem os principais apps; a diferença está na interface; Tamanho: para 2 a 2,5 metros de distância, 55 a 65 polegadas é o ideal em 4K;

para 2 a 2,5 metros de distância, 55 a 65 polegadas é o ideal em 4K; Som: os alto-falantes de TVs finas são limitados. Considere uma soundbar.

A Americanas colocou TVs entre os destaques de sua primeira Black Friday após a recuperação judicial. No Mercado Livre, há até 24 vezes sem juros no cartão Mercado Pago.

Perguntas frequentes

LG ou Samsung: qual TV comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, as duas estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual a TV com melhor custo-benefício? A IA associa a TCL a custo-benefício; a 55P7L apareceu por cerca de R$ 2.039.