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Demanda por IA fará poluição por dióxido de carbono aumentar um terço até 2030, diz pesquisa

Instalações voltadas para componentes de IA terão impacto significativo no aumento de emissões de dióxido de carbono

Chips de IA: emissão de dióxido de carbono aumentará significativamente nos próximos anos (Thinkstock/DragonImages/Thinkstock)

Chips de IA: emissão de dióxido de carbono aumentará significativamente nos próximos anos (Thinkstock/DragonImages/Thinkstock)

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 19 de março de 2026 às 14h15.

As emissões de dióxido de carbono decorrentes da fabricação de semicondutores chegarão a 247 milhões de toneladas métricas até 2030, o que implica no crescimento de um terço em comparação com os dados atuais. Uma pesquisa feita pela TechInsights aponta que o aumento também acarretará mais custos para gerenciar as emissões, dificultando o controle de prejuízos ambientais em um futuro próximo. 

A fabricação em países que possuem redes elétricas apoiadas em combustíveis fósseis, como Singapura e Japão, será uma das principais responsáveis pelo crescimento desenfreado de poluição. Em 2024, Singapura tinha 95,1% de participação em geração de eletricidade com base em combustíveis fósseis; o país era seguido por Taiwan, com 84,9%. As informações são de um gráfico da empresa de energia Ember.

A pesquisa também aponta que consumo de energia e gases fluorados também impactam na poluição gerada pela indústria de tecnologia, ainda que os componentes destinados a chips sejam os maiores riscos. Os chips de memória de alta largura de banda (HBM), subconjunto da memória DRAM, deverão consumir até 5 vezes mais energia do que outros modelos, analisou uma pesquisa da Silicon Analysts. Entre as principais produtoras de HBM, estão a SamsungSK Hynix e a Micron Technology Inc., que começaram a direcionar esforços para iniciativas ambientais, como sistemas que tratam gases de processo e depuradores avançados.

“O aumento expressivo da HBM e de outras memórias avançadas, impulsionado pela IA, elevará provavelmente as emissões da fabricação de semicondutores em termos absolutos", comentou o pesquisador sênior Stephen Russell, da TechInsights. De acordo com ele, a situação fará com que o número de wafers de memória, que são as placas de semicondutores, seja ampliado e o processo de fabricação se torne cada vez mais complexo.

Investimentos bilionários agilizarão produção

Recentemente, as empresas Alphabet, Amazon, Meta Microsoft confirmaram que gastarão US$ 650 bilhões ao longo de 2026 para acelerar o crescimento do mercado de inteligência artificial. O foco dos recursos financeiros será a construção de mais centros de processamento de dados e infraestrutura para a fabricação de chips avançados, que equiparão softwares que necessitam de dezenas de milhares de dólares para funcionarem de forma satisfatória.

O momento é de disputa por empresas que possam oferecer tais recursos; isso tem feito com que alternativas aos produtos da Nvidialíder de mercado, surjam. Entre 2024 e 2025, empresas chinesas como Hygon Information Technology e Cambricon Technologies registraram forte crescimento ao se tornarem alternativas à Nvidia, temporariamente impedida de vender seus chips mais avançados à China por embates comerciais com os Estados Unidos. A Hygon ampliou sua receita em 45% ao ano, enquanto a Cambricon triplicou seu faturamento anual no período.

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