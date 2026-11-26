A roçadeira tem 40 mil buscas mensais no Google, e a procura por equipamentos de jardinagem cresce com as chuvas de primavera e verão. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre Toyama e Tramontina.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de roçadeira o ChatGPT recomenda?

A Toyama aparece em 96% das respostas, e a Tramontina, em 95,8%, em empate técnico. Husqvarna (92,6%), STIHL (90,2%), Trapp (80,8%), Makita (74,2%) e Vonder (60,4%) completam o grupo das sete marcas com mais de 50% de presença. Garthen e Tekna também aparecem no top 10.

A STIHL é a primeira citada com mais frequência, por volta da terceira posição, e aparece com descontos anunciados de até 45%. A Husqvarna é associada a 20% de desconto. Trapp e Tramontina são lembradas pelos cortadores elétricos e a gasolina; a Toyama, pelas roçadeiras de diferentes cilindradas; e a Makita, pelos equipamentos elétricos e a bateria.

O Mercado Livre é o único varejista do ranking, com 31,4%. A fonte mais citada é o site da Loja do Mecânico, com 80,2% de participação.

Roçadeira ou cortador de grama: qual comprar?

Cortador de grama (com rodas): ideal para gramados planos e uniformes. Deixa corte nivelado e, em muitos modelos, recolhe a grama;

ideal para gramados planos e uniformes. Deixa corte nivelado e, em muitos modelos, recolhe a grama; Roçadeira (lateral ou de ombro): para terrenos irregulares, barrancos, cantos e mato alto. Mais versátil, mas exige mais esforço;

para terrenos irregulares, barrancos, cantos e mato alto. Mais versátil, mas exige mais esforço; Aparador de grama: versão leve e elétrica da roçadeira, para acabamento em bordas e jardins pequenos.

Elétrica, a bateria ou a gasolina?

Elétrica com fio: barata, leve e silenciosa, mas limitada pelo cabo. Boa para quintais pequenos;

barata, leve e silenciosa, mas limitada pelo cabo. Boa para quintais pequenos; A bateria: sem fio e sem combustível. A autonomia é o limite; baterias compartilhadas com outras ferramentas da marca reduzem o custo;

sem fio e sem combustível. A autonomia é o limite; baterias compartilhadas com outras ferramentas da marca reduzem o custo; A gasolina: mais potência e autonomia para áreas grandes e mato denso. Exige manutenção, mistura de óleo (nos motores dois tempos) e é mais barulhenta.

Para roçadeiras a gasolina, cilindradas de 25 a 33 cc atendem uso doméstico; acima de 40 cc é uso pesado. Use sempre óculos, protetor auricular, botas e calça comprida: a roçadeira lança pedras e detritos.

A Tramontina é uma das marcas mais presentes em toda a Black Friday do ChatGPT. Antes de comprar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual a melhor roçadeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, Toyama e Tramontina estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Roçadeira a bateria é boa? Sim, para áreas pequenas e médias. Para terrenos grandes, a gasolina tem mais autonomia.