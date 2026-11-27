Elaborar relatórios, organizar planilhas e preparar apresentações estão entre as atividades que costumam fazer parte dos primeiros meses de um profissional nas empresas.

São tarefas que ajudam a conhecer processos, compreender informações e desenvolver familiaridade com o ambiente corporativo.

Com a expansão da inteligência artificial, parte desse trabalho pode ser realizada em poucos minutos por ferramentas digitais.

A mudança levanta uma questão para estudantes e recém-formados: como adquirir experiência quando atividades que antes serviam de treinamento passam a ser automatizadas?

O impacto começa a aparecer em pesquisas sobre o mercado de trabalho, embora seus efeitos variem conforme a profissão e as funções desempenhadas.

Garanta 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul com a oferta especial de Black Friday. Aproveite a oportunidade para investir no seu desenvolvimento profissional.

QUERO GARANTIR 10 ANOS DE ACESSO

Como a IA afeta as oportunidades de entrada no mercado?

Um estudo do Stanford Digital Economy Lab, atualizado em agosto de 2026, identificou mudanças no emprego de jovens americanos entre 22 e 25 anos.

Nas ocupações mais expostas à inteligência artificial, o nível de emprego desse grupo ficou 19% abaixo do que seria esperado caso acompanhasse a evolução dos jovens em profissões menos expostas.

O levantamento reforça a preocupação com funções de entrada que concentram atividades administrativas, produção de conteúdo e processamento de informações.

Quais tarefas continuam importantes para aprender?

A elaboração de um relatório pode ser acelerada pela IA, mas compreender de onde vêm os dados e quais informações merecem atenção continua exigindo participação profissional.

No caso de estagiários, acompanhar reuniões, investigar problemas e observar como decisões são tomadas oferece experiências que ultrapassam a execução de tarefas padronizadas.

Para trainees, a participação em projetos de diferentes departamentos permite compreender o funcionamento da empresa e desenvolver conhecimentos sobre suas operações.

Planeje seus próximos passos profissionais com mais possibilidades de formação. Na Black Friday da EXAME Saint Paul, você tem 10 anos de acesso a todos os MBAs online.

QUERO CONFERIR A OFERTA

O contato com clientes, a colaboração entre equipes e a análise de situações imprevistas também representam oportunidades de aprendizagem.

O que muda na formação dos jovens profissionais?

O desafio das empresas é preservar experiências que desenvolvam competências mesmo quando a tecnologia assume parte da execução.

Uma possibilidade é utilizar a IA como apoio, mantendo os profissionais iniciantes responsáveis pela interpretação e apresentação dos resultados.

No desenvolvimento de uma análise comercial, por exemplo, a ferramenta pode organizar informações, enquanto o estagiário investiga as variações encontradas e discute possíveis explicações com seu supervisor.

A atividade permite desenvolver raciocínio analítico e compreensão do negócio, com acompanhamento de profissionais experientes.

Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.

QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY

Como se preparar para estágios e programas de trainee?

Conhecer ferramentas de IA pode ajudar candidatos a executar atividades e compreender processos utilizados pelas empresas.

Entretanto, a preparação precisa incluir competências como análise de dados, comunicação, resolução de problemas e conhecimentos básicos de negócios.

A participação em projetos acadêmicos, empresas juniores e experiências práticas pode contribuir para desenvolver esse repertório antes do ingresso no mercado.

Para quem já está em uma organização, vale buscar oportunidades de acompanhar decisões e solicitar explicações sobre os critérios utilizados pelos gestores.