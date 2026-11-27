A inteligência artificial transforma atividades de entrada no mercado e exige novas estratégias de formação para estagiários e trainees (We Are/Getty Images)
Redatora
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05h02.
Elaborar relatórios, organizar planilhas e preparar apresentações estão entre as atividades que costumam fazer parte dos primeiros meses de um profissional nas empresas.
São tarefas que ajudam a conhecer processos, compreender informações e desenvolver familiaridade com o ambiente corporativo.
Com a expansão da inteligência artificial, parte desse trabalho pode ser realizada em poucos minutos por ferramentas digitais.
A mudança levanta uma questão para estudantes e recém-formados: como adquirir experiência quando atividades que antes serviam de treinamento passam a ser automatizadas?
O impacto começa a aparecer em pesquisas sobre o mercado de trabalho, embora seus efeitos variem conforme a profissão e as funções desempenhadas.
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Um estudo do Stanford Digital Economy Lab, atualizado em agosto de 2026, identificou mudanças no emprego de jovens americanos entre 22 e 25 anos.
Nas ocupações mais expostas à inteligência artificial, o nível de emprego desse grupo ficou 19% abaixo do que seria esperado caso acompanhasse a evolução dos jovens em profissões menos expostas.
O levantamento reforça a preocupação com funções de entrada que concentram atividades administrativas, produção de conteúdo e processamento de informações.
A elaboração de um relatório pode ser acelerada pela IA, mas compreender de onde vêm os dados e quais informações merecem atenção continua exigindo participação profissional.
No caso de estagiários, acompanhar reuniões, investigar problemas e observar como decisões são tomadas oferece experiências que ultrapassam a execução de tarefas padronizadas.
Para trainees, a participação em projetos de diferentes departamentos permite compreender o funcionamento da empresa e desenvolver conhecimentos sobre suas operações.
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O contato com clientes, a colaboração entre equipes e a análise de situações imprevistas também representam oportunidades de aprendizagem.
O desafio das empresas é preservar experiências que desenvolvam competências mesmo quando a tecnologia assume parte da execução.
Uma possibilidade é utilizar a IA como apoio, mantendo os profissionais iniciantes responsáveis pela interpretação e apresentação dos resultados.
No desenvolvimento de uma análise comercial, por exemplo, a ferramenta pode organizar informações, enquanto o estagiário investiga as variações encontradas e discute possíveis explicações com seu supervisor.
A atividade permite desenvolver raciocínio analítico e compreensão do negócio, com acompanhamento de profissionais experientes.
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Conhecer ferramentas de IA pode ajudar candidatos a executar atividades e compreender processos utilizados pelas empresas.
Entretanto, a preparação precisa incluir competências como análise de dados, comunicação, resolução de problemas e conhecimentos básicos de negócios.
A participação em projetos acadêmicos, empresas juniores e experiências práticas pode contribuir para desenvolver esse repertório antes do ingresso no mercado.
Para quem já está em uma organização, vale buscar oportunidades de acompanhar decisões e solicitar explicações sobre os critérios utilizados pelos gestores.