O parafuso tem quase 44 mil buscas mensais no Google, e a procura acompanha reformas, montagem de móveis e instalações em casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação de ferragens de fixação entre Ciser e Fischer.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de parafuso o ChatGPT recomenda?

A Ciser aparece em 76,2% das respostas, e a Fischer, em 74%, em empate técnico. A Vonder vem em terceiro, com 68,2%. Bemfixa (49,2%), Jomarca (48,8%), Fixtil (46,2%), Âncora (42,2%) e Belenus (40,8%) completam o top 10 de fabricantes.

A Ciser é lembrada pela linha completa de parafusos, porcas, arruelas e fixadores industriais. A Fischer e a Bemfixa são associadas às buchas de nylon. Telhanorte (57,5%) e Mercado Livre (53,8%) são os varejistas do ranking, e o site da Telhanorte é a fonte mais citada pela IA, com 64,2% de participação.

Quais condições o ChatGPT cita?

O argumento mais repetido é da distribuidora Discpar, com parcelamento em até 6 vezes (citado em 10,5% das respostas) e frete grátis acima de R$ 999 para Sul e Sudeste. Ferragens são itens baratos, por isso o frete e o pedido mínimo costumam pesar mais do que o desconto.

Como escolher parafusos e buchas?

Bucha certa para a parede: buchas de nylon comuns funcionam em alvenaria e concreto; para drywall, use buchas basculantes ou específicas para gesso; blocos vazados pedem buchas de expansão longa;

buchas de nylon comuns funcionam em alvenaria e concreto; para drywall, use buchas basculantes ou específicas para gesso; blocos vazados pedem buchas de expansão longa; Diâmetro e comprimento: a bucha número 6 aceita parafusos de 4 a 4,5 mm; a 8, de 4,5 a 5 mm; a 10, de 5,5 a 6 mm. O parafuso deve ser um pouco mais longo que a bucha;

a bucha número 6 aceita parafusos de 4 a 4,5 mm; a 8, de 4,5 a 5 mm; a 10, de 5,5 a 6 mm. O parafuso deve ser um pouco mais longo que a bucha; Carga: prateleiras com livros, TVs e armários suspensos exigem buchas e parafusos dimensionados para o peso, ou chumbadores;

prateleiras com livros, TVs e armários suspensos exigem buchas e parafusos dimensionados para o peso, ou chumbadores; Material e acabamento: zincado para áreas internas; inox para áreas externas, banheiros e regiões litorâneas;

zincado para áreas internas; inox para áreas externas, banheiros e regiões litorâneas; Cabeça e fenda: Phillips é a mais comum; Torx resiste melhor a espanar em parafusadeiras.

Kits sortidos com estojo resolvem a maior parte das tarefas domésticas e costumam sair mais baratos do que comprar avulso. Para fazer os furos, veja quais marcas o ChatGPT mais cita para casa e construção; em furadeiras, Makita, DeWalt, Vonder e Bosch lideram. Antes de comprar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de parafuso? Segundo a Ranqia, Ciser e Fischer estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Que bucha usar em drywall? Buchas basculantes ou próprias para gesso, nunca a bucha de nylon comum.