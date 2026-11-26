A chinesa Xpeng quer levar seu robô humanoide para dentro de casa, mas o caminho começará nas concessionárias.

O copresidente da montadora de carros elétricos, Brian Gu, afirmou nesta quinta-feira, 26, que a empresa poderá considerar aplicações domésticas um a dois anos depois de uma implantação bem-sucedida em ambientes comerciais.

A previsão foi apresentada em entrevista à CNBC, um dia após a companhia revelar a nova versão do Iron. O cronograma inicial prevê treinamento como assistente nas lojas da marca no primeiro trimestre de 2027 e lançamento no segundo trimestre.

O prazo para chegar às residências depende, portanto, do desempenho dessa primeira etapa.

O que o Iron foi desenvolvido para fazer

Segundo a Xpeng, o humanoide reúne navegação autônoma, execução de tarefas solicitadas por voz ou aplicativo e capacidade de voltar para recarregar a bateria.

A fabricante também descreve funções de monitoramento do próprio funcionamento e comunicação de situações anormais.

O equipamento tem três chips Turing, desenvolvidos pela montadora, e mais de 1.500 pontos de percepção tátil. Esses sensores ajudam a máquina a obter informações pelo contato, enquanto os modelos de IA interpretam o ambiente e planejam movimentos.

A arquitetura apresentada na quarta-feira conecta três níveis de controle, responsáveis pelo funcionamento do corpo, pelas respostas rápidas ao ambiente e pelo planejamento de tarefas. A proposta é compartilhar tecnologias entre carros e robôs, aproveitando a experiência automotiva em computação, controle e segurança.

Por que entrar em uma casa é mais difícil

Para Gu, o desafio envolve coordenar capacidades que já aparecem separadamente nas demonstrações de humanoides. Caminhar, conversar e manipular objetos precisam acontecer ao mesmo tempo, sem que uma atividade prejudique a outra.

Dentro de uma residência, essa coordenação terá de funcionar perto de crianças, idosos e animais de estimação. O executivo reconheceu que a convivência doméstica aumenta as exigências de segurança, autonomia da bateria e consistência do desempenho, além de exigir respostas a emergências.

A dificuldade também aparece na disputa para desenvolver mãos robóticas. A 1X, fabricante do humanoide doméstico NEO, apresentou em julho mãos com 25 graus de liberdade — medida dos movimentos independentes que conseguem realizar — e acionamento por tendões. Segundo a empresa, a tecnologia busca combinar força, precisão e flexibilidade no contato com pessoas e objetos.

São requisitos relevantes para tarefas aparentemente simples, como abrir uma porta ou manusear uma peça delicada. O avanço de um componente, porém, precisa acompanhar o restante do sistema para que o robô consiga trabalhar com regularidade.

Uma nova fonte de receita para a montadora

A aposta já mobiliza capital. Em agosto, o negócio de robótica da Xpeng anunciou uma captação superior a US$ 900 milhões, com avaliação após o investimento acima de US$ 6,3 bilhões. A companhia informou que os recursos apoiariam a produção e o desenvolvimento de modelos de IA.

O plano comercial do Iron combina venda de equipamentos, assinaturas de software e uma plataforma aberta para parceiros desenvolverem novas habilidades. Esse formato permite à Xpeng buscar receitas também nos serviços e nas funções adicionadas ao robô.

O movimento acompanha a corrida para transformar humanoides em produtos comerciais. Para a Xpeng, o teste mais próximo será mostrar se o Iron consegue exercer uma função útil nas próprias lojas. É dessa experiência que dependerá a decisão de levá-lo à rotina menos previsível de uma casa.