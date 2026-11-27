BARCELONA (ESPANHA)* — Mesmo em um dia frio e chuvoso de novembro, o Spotify Camp Nou não fica vazio. Casa do FC Barcelona desde 1957, o estádio é um dos espaços que podem ser visitados pelo público dentro do Espai Barça, complexo de esporte e entretenimento do time catalão. Segundo a organização, só a Barça Immersive Tour, atração do Museu do Barça que mistura experiências audiovisuais com o acervo histórico do clube, recebe uma média de 2,9 mil visitantes por dia. Em 2025, mais de 1 milhão de pessoas passaram pelo local.

É essa capacidade de mobilizar uma comunidade global de fãs que chamou a atenção do Spotify. Desde 2022, a plataforma de streaming é a principal patrocinadora do Barcelona, em um acordo estimado pela imprensa espanhola em 280 milhões de euros. O contrato reúne diferentes ativos comerciais, incluindo a exposição da marca nas camisas dos times masculino e feminino, os naming rights do estádio, espaços publicitários nas instalações do clube, ações de conteúdo, experiências para torcedores e iniciativas com artistas e jogadores.

Em outubro de 2025, Barcelona e Spotify anunciaram a extensão do contrato até 2030, com os direitos sobre o nome do estádio mantidos até 2034. A longevidade da parceria, inclusive, é uma das curiosidades frisadas pelos guias do local aos visitantes:

"É Spotify Camp Nou, não se esqueçam."

Diferentes frentes de atuação

O nome do estádio, no entanto, é provavelmente a ação mais óbvia da parceria entre Barcelona e Spotify. Desde o início, a plataforma de streaming vê no clube mais do que um outdoor para exposição de marca.

"A ideia é criar uma nova plataforma para ajudar artistas a interagir com a comunidade global de fãs do Barcelona", disse Alex Norström, então Chief Freemium Business Officer do Spotify, na época do anúncio da parceria.

É por isso que, antes mesmo de aplicar seu logo nas arquibancadas do Camp Nou, o Spotify apresentou a iniciativa de naming rights como parte de um projeto maior: a modernização das instalações do clube, cuja conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2027. Quando concluído, o novo Spotify Camp Nou deverá receber cerca de 105 mil torcedores, e que o espaço combine esporte, entretenimento e convivência.

A forma como o Spotify utiliza a exposição de sua marca nos uniformes do Barcelona também chama atenção. Em partidas de grande audiência, a empresa cede o espaço na camisa a artistas de seu catálogo. A iniciativa começou em 2022, com Drake, e já levou aos uniformes nomes como The Rolling Stones, Rosalía, Karol G, Coldplay, Ed Sheeran, Travis Scott, Olivia Rodrigo e, mais recentemente, Tyler, the Creator.

As colaborações com artistas e jogadores, inclusive, são exploradas em diferentes formatos: no desenvolvimento de coleções especiais, na curadoria de playlists e até na realização de shows exclusivos.

Em maio de 2025, na véspera de um clássico contra o Real Madrid, o Spotify organizou um show de Travis Scott em Barcelona para cerca de mil fãs, selecionados entre os ouvintes mais dedicados do rapper. A apresentação foi acompanhada por uma coleção especial de produtos e por uma edição limitada de 1.899 camisas do Barcelona com a identidade visual da marca do artista, a Cactus Jack.

Resultado: as camisas esgotaram em poucas horas.

Outra frente busca aproximar torcedores e atletas por meio da música. Nas playlists [**Barça Matchday**](https://open.spotify.com/intl-pt/playlist/37i9dQZF1DX6XNIZUM3SKi), os jogadores compartilham as faixas que escutam antes das partidas. É uma iniciativa simples, mas que ajuda a construir uma relação mais pessoal com o público e, em alguns casos, a criar conexões até mesmo com os fãs dos artistas presentes nas seleções.

O que cabe dentro de uma parceria?

Se, por um lado, o Spotify aproveita a dimensão internacional do Barcelona para apresentar artistas a públicos de diferentes países, por outro, o clube ganha acesso a uma plataforma com capacidade de distribuição digital e relacionamento direto com milhões de usuários.

A associação amplia as possibilidades comerciais dos dois lados: a empresa transforma a audiência do futebol em oportunidade de descoberta e consumo de música; o time explora novos formatos de conteúdo, experiências e receitas a partir de uma comunidade que já acompanha sua trajetória.

É nessa troca que está uma das principais lições para o mercado brasileiro. O alcance de um clube não se mede apenas pela audiência das partidas. Há comunidades que acompanham atletas nas redes sociais, consomem produtos licenciados, viajam para assistir a jogos e mantêm vínculos com o time mesmo quando a temporada está em pausa. Para as marcas, entender esses hábitos significa encontrar oportunidades que não se encerram ao fim de uma partida.

Isso também exige que os clubes reconheçam o valor de suas próprias propriedades. Estádio, uniforme, atletas, colaborações e, claro, a comunidade são ativos que ultrapassam o futebol. Em um momento em que o futebol brasileiro precisa repensar de onde virá parte de seu dinheiro, talvez a pergunta não seja exatamente quem ocupará o espaço deixado pelas bets, mas quanto do potencial comercial dos próprios clubes ainda não está sendo explorado.

*A jornalista viajou a convite da Chubb