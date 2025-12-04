Dono do ChatGPT pode brigar com homem mais rico do mundo no espaço

O CEO da OpenAI, dona do ChatGPT, pode entrar na briga espacial contra Elon Musk e Jeff Bezos. Segundo o Wall Street Journal, Sam Altman negociou aportes bilionários na Stoke Space, empresa de foguetes fundada por ex-funcionários da Blue Origin, de Bezos.

O plano previa que a OpenAI realizasse uma série de investimentos até assumir o controle da companhia. As conversas, de acordo com o site, começaram no meio do ano e se intensificaram no segundo semestre. Apesar de terem sido interrompidas, mostram o interesse de Altman em expandir a infraestrutura de IA para fora do planeta.

Centros de dados fora da Terra

Altman é defensor da construção de data centers orbitais como resposta à demanda crescente por energia e processamento. A proposta é usar energia solar espacial para alimentar sistemas de IA em larga escala, evitando impactos ambientais gerados por estruturas em solo.

A Stoke desenvolve o Nova, foguete reutilizável voltado ao transporte comercial, em modelo semelhante ao da SpaceX. A ideia dos centros de dados em órbita é compartilhada por outras gigantes da tecnologia. O Google firmou parceria com a Planet Labs para lançar, em 2027, dois satélites equipados com chips de IA.

“Eu acho que, com o tempo, grande parte do mundo ficará coberta por data centers”, disse Altman recentemente em um podcast com Theo Von. “Tipo, talvez a gente construa uma grande esfera de Dyson ao redor do sistema solar e diga: ‘Ei, na verdade, não faz sentido colocar isso na Terra’”.

Descompasso entre ambição e receita

A ofensiva espacial coincide com o momento de maior pressão financeira sobre a OpenAI. A empresa assumiu cerca de US$ 600 bilhões em compromissos de infraestrutura com parceiros como Oracle, Nvidia e AMD, mas tem receita estimada de US$ 13 bilhões para este ano.

O acordo de US$ 100 bilhões com a Nvidia ainda não foi formalizado. Em meio à incerteza, ações da Oracle e da Nvidia caíram 19% e 13%, respectivamente, no último mês.

A própria OpenAI declarou “código vermelho” para o ChatGPT após perda de participação de mercado para o Gemini, da Google. A empresa adiou projetos como o de publicidade e realocou equipes para focar no chatbot.

“Espero que um dia a humanidade consuma mais energia do que pode gerar na Terra”, disse Altman em entrevista.

Altman amplia disputa com Musk

Altman já disputa espaço com Musk no campo da IA por meio da xAI, além de atuar no segmento de interfaces neurais com a Merge Labs, concorrente direta da Neuralink. A OpenAI também desenvolve uma nova rede social para rivalizar com a plataforma X.

A entrada no setor aeroespacial ampliaria o confronto. Altman já comprometeu US$ 18 bilhões da OpenAI na Stargate, empresa de data centers criada com apoio da SoftBank. Ele também mantém um portfólio com mais de 400 startups, embora hoje priorize aportes via OpenAI.