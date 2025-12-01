'Prefeito' Musk: homem mais rico do mundo constrói nova cidade no Texas

Elon Musk entrou novamente na construção de cidades no Texas. O homem mais rico do mundo passou a avançar na expansão da Snailbrook, uma comunidade corporativa criada no condado de Bastrop para abrigar funcionários e operações da Boring Company, do X e da SpaceX.

Documentos obtidos pela Bloomberg mostram que o projeto ganhou escala e agora inclui infraestrutura residencial, científica e recreativa.

O núcleo inicial, instalado em uma antiga área agrícola, já contava com amenidades como bodega, pub, salão de beleza e playground. Agora, a expansão prevista inclui mais de 20 casas para funcionários, um centro de ciências, academia e novas instalações internas.

O município improvisado cobre mais de 25 milhões de metros quadrados e funciona como uma comunidade integrada ao ecossistema de empresas de Musk.

O projeto avança com pouca resistência local, algo incomum em empreendimentos desse porte. O contraste é evidente com Starbase, no sul do Texas, construída após o empresário enfrentar entraves municipais — um movimento que mostrou sua disposição de criar cidades próprias quando reguladores não acompanham seu ritmo.

Snailbrook: cidade corporativa de Elon Musk ganha casas, serviços e novas instalações. (Brandon Bell/Getty Images)

Relação com autoridades envolve pressão regulatória e disputas fiscais

Desde 2021, a Boring Company se envolveu em episódios de construção sem licença e foi multada por violações de descarte de águas residuais, segundo a Bloomberg. Mesmo assim, a empresa mantém negociações para reduzir impostos, contestar penalidades e obter isenções para imóveis registrados em nome da companhia.

Para melhorar a relação com Bastrop — e simultaneamente abrir caminhos para benefícios tributários — Musk propôs doar terrenos e recursos para a construção de campos de futebol comunitários. Ele também atuou para mudar regras estaduais de bebidas alcoólicas, o que permitirá, a partir de 2026, simplificar a licença do pub interno de Snailbrook.

Segundo a reportagem, a expansão acelerada já pressiona o Rio Colorado, onde o aumento de resíduos causou proliferação de algas.

Em 2023, Boring e SpaceX pediram autorização para despejar mais de 100 mil galões diários de águas residuais tratadas no rio, mas recuaram após resistência de moradores, legisladores e grupos ambientais. O acordo final prevê tratamento em uma instalação municipal.

Como parte da integração de Snailbrook ao entorno, a Boring propôs uma rede de túneis para pedestres, incluindo um trajeto de 2.000 pés ligando o centro de Bastrop ao Rio Colorado. O projeto, estimado em US$ 7,5 milhões, está sendo avaliado pelas autoridades, mas enfrenta resistência de moradores que veem outras prioridades de infraestrutura.