SpaceX pode alcançar US$ 800 bilhões em valor de mercado, diz jornal

A SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk, está mirando um valor de mercado de até US$ 800 bilhões, de acordo com reportagens do Wall Street Journal.

Esse valor pode superar o da OpenAI, avaliada em US$ 500 bilhões, fazendo da SpaceX a startup privada mais valiosa do mundo.

A SpaceX ficou famosa por suas inovações, como o "foguete que dá ré" – ou seja, a reutilização de foguetes, uma revolução para o setor espacial. Mas o que está por trás do sucesso da empresa de Musk?

Em grande parte, são dois projetos inovadores: o Starlink e o Starship.

O Starlink é a maior rede de satélites de órbita baixa do mundo, que oferece internet rápida em áreas remotas e de difícil acesso (inclusive no Brasil).

A SpaceX já lançou milhares de satélites, criando uma verdadeira "internet via satélite", que tem potencial de mudar como nos conectamos.

O Starship, por sua vez, é o foguete que promete levar humanos até Marte. Não é só ficção científica: o desenvolvimento do Starship está diretamente ligado a missões da Nasa, como a Artemis, que visa levar astronautas à Lua e, eventualmente, ao planeta vermelho.

Além disso, a SpaceX é a empresa privada com mais contratos com a Nasa, o que só reforça sua posição de liderança no setor aeroespacial.

E o IPO?

Embora Elon Musk já tenha experiência com empresas públicas, como a Tesla, ele tem sido cauteloso sobre a possibilidade de abrir o capital da SpaceX. Isso porque ele teme os riscos de litígios e as limitações operacionais que uma empresa pública enfrenta.

No entanto, Musk não descartou a ideia de um IPO (Oferta Pública Inicial) em 2026. Se isso acontecer, é possível que o Starlink seja parte do processo, oferecendo aos investidores uma chance de participar do crescimento do mercado de internet via satélite.

O que é valuation?

Valuation (ou valor de mercado) é o valor estimado de uma empresa, calculado com base no que os investidores acreditam que ela vale, levando em conta seu potencial de crescimento, lucros futuros e outros fatores.

Esse valor não é definitivo e só será realmente confirmado quando a empresa decidir abrir seu capital em um IPO, quando as ações da empresa começam a ser negociadas na bolsa. Portanto, o valuation é uma estimativa, não um preço fixo.