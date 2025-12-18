Dois anos depois, Apple Vision Pro começa a ganhar tração no mercado

Anunciado em 2023 e lançado no começo de 2024, o Apple Vision Pro ainda está em fase de evolução. A versão deste ano trouxe atualizações no sistema operacional, além de estar equipada com o novo e poderoso chip M5. No entanto, com o elevado preço de US$ 3.500, o principal esforço da Apple não tem sido apenas melhorar o dispositivo, mas também ajudar criadores e consumidores a entenderam para que ele pode ser útil.

Os impactos possíveis são variados: o headset promete, por exemplo, transformar a forma como profissionais e usuários de diversas áreas, como cinema, música e design, criam e consomem conteúdo imersivo.

Nesse sentido, em um evento menos midiático do que o de lançamento do novo iPhone 17, a Apple convidou, no final de outubro, desenvolvedores e criadores para aprenderem as melhores práticas para criar experiências por meio do Vision Pro. Ao estimular a criação e aumentar a disponibilidade de conteúdo imersivo, a empresa espera finalmente impulsionar as vendas de seu dispositivo, cujos US$ 3.500 ainda representam o principal entrave para a popularização.

Um dos maiores desafios do Vision Pro é a criação de conteúdo imersivo que seja atraente e acessível. Para isso, a Apple tem contado com a colaboração de criadores como o casal Ben Allan e Clara Chong, que já produziram filmes para o Apple Immersive Video.

Em entrevista ao Fast Company, Allan destaca que trabalhar com essa nova mídia é como "navegar em águas desconhecidas", “desenhando o mapa enquanto avança”. Ao mesmo tempo, é uma oportunidade empolgante de explorar novas formas de contar histórias. Já há experiências com vídeos de músicas e até documentários.

Potencial além do entretenimento

O potencial do Vision Pro, no entanto, não se limita ao entretenimento. A Rogue Labs, por exemplo, desenvolveu um aplicativo para treinamento de pilotos de helicóptero, chamado Flight Sight, que usa o Apple Immersive Video para simular experiências realistas de voo. O app ajuda a familiarizar novos pilotos com a aeronave, tornando o processo de aprendizagem mais eficiente e acessível.

Quase dois anos após o lançamento, a aposta da Apple parece estar começando a ganhar tração. Recentemente, foram anunciadas parcerias que vão de concertos de música clássica a streaming de esportes ao vivo e documentários sobre animais. Entre as parceiras, estão nomes como BBC, CNN e Red Bull. Resta saber se, com maior oferta de conteúdo e clareza sobre o uso, mais consumidores se verão dispostos a desembolsar US$ 3.500.