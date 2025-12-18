Meta testa limite de links no Facebook para usuários sem conta verificada

A Meta está realizando um novo experimento que limita a quantidade de links que os usuários podem postar no Facebook – a menos que possuam uma assinatura paga do Meta Verified, que custa a partir de US$ 14,99 mensais. Em postagens feitas em perfis de outras redes sociais, usuários perceberam o teste e relataram que a limitação pode chegar a apenas dois links compartilhados por mês.

O experimento afeta principalmente usuários que utilizam as Páginas do Facebook e o modo profissional, que permite converter perfis pessoais em de criadores de conteúdo, com a possibilidade de alcançar um público maior. A Meta confirmou ao TechCrunch a realização da experiência, que diz ser limitada, afirmando que o objetivo é “entender se a possibilidade de publicar mais postagens com links acrescenta valor adicional para os assinantes do Meta Verified”.

De acordo com um print publicado por Matt Navarra, estrategista de mídias sociais, usuários ainda podem postar links ilimitados para plataformas da própria Meta, como Facebook, Instagram e WhatsApp, além de links afiliados e nos comentários.

Esse novo limite afeta diretamente criadores de conteúdo e marcas que costumam postar links para seus blogs ou outros sites para ampliar seu alcance. Até o momento, o experimento não inclui contas de veículos de imprensa.

Contexto do experimento

Nos últimos anos, redes sociais como o X (antigo Twitter) têm explorado formas de incentivar os usuários a compartilharem conteúdo diretamente nas plataformas, ao invés de links externos.

Esse atual movimento da Meta ocorre, ainda, no contexto de uma crescente discussão sobre o impacto da inteligência artificial e dos resumos automáticos de conteúdo, que têm afetado negativamente a indústria editorial e o tráfego gerado a partir de cliques em links exibidos nos resultados de buscas.

No relatório do terceiro trimestre, a empresa afirmou que mais de 98% das visualizações em feeds nos Estados Unidos vêm de postagens sem links. O restante vem principalmente de páginas seguidas pelos usuários, com poucas visualizações de postagens do tipo feitas por amigos ou grupos.

Ao mesmo tempo, a Meta destacou que YouTube e TikTok estão entre as plataformas com mais links compartilhados em postagens. Assim, caso essa mudança seja permanente, criadores e marcas podem ser forçados a concentrar suas postagens diretamente nas plataformas da Meta – ou pagar pela assinatura do Meta Verified, cujo plano mais caro sai por US$ 499,99.