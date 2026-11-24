A Apple lança em setembro de 2026 a nova geração de iPhones junto com o iOS 27, e uma das atualizações mais esperadas do sistema é a Siri AI — uma reformulação completa da assistente, que agora entende o contexto da tela, conversa em linguagem natural, busca dados em e-mails e mensagens e executa ações encadeadas entre apps.

Não se trata de um recurso do Apple Intelligence, o pacote de IA que já opera em português no iPhone desde o iOS 18.4. A Siri AI é uma atualização da própria assistente, construída sobre modelos de linguagem desenvolvidos em parceria com o Google. O problema para quem usa o iPhone em português é que, até o momento, a Apple confirmou que a nova Siri estreia apenas em inglês, sem data para a chegada de outros idiomas.

Qual é a diferença entre Apple Intelligence e Siri AI?

O Apple Intelligence é o sistema de IA que opera dentro do iOS, iPadOS e macOS. Ele cuida de tarefas como revisar textos, gerar imagens no Image Playground, criar emojis personalizados com o Genmoji, resumir e-mails e organizar notificações por prioridade. Esses recursos funcionam em português do Brasil e não dependem da Siri para rodar.

A Siri AI é a assistente conversacional que a Apple apresentou na WWDC 2026, em junho. Ela vai além dos comandos de voz tradicionais: entende o que aparece na tela do iPhone, busca informações em e-mails, mensagens, notas e fotos, executa ações encadeadas entre apps e mantém um histórico de conversas em um app dedicado. Os modelos de linguagem por trás da Siri AI foram desenvolvidos em parceria com o Google, usando tecnologias dos modelos Gemini, com processamento local e na nuvem privada da Apple (Private Cloud Compute).

A Siri clássica — comandos básicos de voz, timers, ligações, consultas simples — continua operando em português, como antes.

Quais recursos de IA já funcionam em português no iPhone?

Os recursos do Apple Intelligence disponíveis em português do Brasil incluem:

Ferramentas de Escrita: revisão gramatical, reescrita de tom (profissional, amigável, conciso) e resumo de textos em apps como Mail, Notas, Mensagens e apps de terceiros;

Image Playground: geração de imagens a partir de descrições em texto, com estilos como Animação, Ilustração e Desenho;

Genmoji: criação de emojis personalizados pelo teclado, a partir de descrições como "gato com óculos de sol";

Notificações prioritárias: organização automática de alertas por relevância na Tela Bloqueada;

Resumo de e-mails e notificações: condensação de mensagens longas para leitura rápida no Mail e em notificações empilhadas;

Limpeza no Fotos: remoção de objetos e pessoas indesejadas de imagens com reconstrução automática do fundo;

Busca por linguagem natural no Fotos: localização de imagens e vídeos por descrição ("cachorro na praia", por exemplo);

Inteligência visual: identificação de objetos, tradução de textos pela câmera e pesquisa de produtos (disponível no iPhone 16 e no iPhone 15 Pro/Pro Max a partir do iOS 18.4).

O que a Siri AI faz que a Siri clássica não faz?

A Siri AI representa uma mudança quase total da assistente, não uma atualização incremental. As capacidades exclusivas da nova assistente incluem:

Compreensão contextual de tela: a Siri AI interpreta o conteúdo exibido no iPhone e responde perguntas sobre o que o usuário está vendo. Em testes, foi possível pedir que ela adicionasse ao calendário uma sessão de cinema encontrada em um site, sem precisar copiar nenhuma informação;

Execução de tarefas entre apps: a assistente busca dados em Mensagens, Mail, Notas e Fotos para completar ações em outros apps. Um exemplo: encontrar o nome de um restaurante em uma conversa do iMessage e abrir as direções no Mapas;

App dedicado com histórico: a Siri AI ganha um aplicativo próprio, no estilo de um chatbot, onde o usuário pode consultar interações anteriores. Os diálogos ficam armazenados por 30 dias e podem ser apagados a qualquer momento;

Interação por texto e voz simultâneos: ao responder por voz, o texto da resposta aparece na barra da Ilha Dinâmica. O usuário pode alternar entre voz e texto no mesmo diálogo;

Acionamento por Spotlight: além do botão lateral e do comando de voz, a Siri AI pode ser chamada pela barra de pesquisa que ocupa o espaço da Ilha Dinâmica ao deslizar do topo da tela.

Por que a Siri AI não funciona em português no lançamento?

A Apple confirmou que a Siri AI será lançada como beta para aparelhos configurados em inglês. O comunicado oficial publicado no Apple Newsroom em junho de 2026 afirma que a assistente estará disponível primeiro em inglês, com expansão para outros idiomas em etapas posteriores. Não há data confirmada para a chegada do português.

Nos testes com versões beta do iOS 27, a Siri AI só aparece quando o iPhone está configurado com idioma e região em inglês. Se o aparelho estiver em português, o usuário continua com a Siri clássica — que segue funcionando para comandos tradicionais, mas sem os recursos de IA conversacional.

A expectativa de publicações especializadas como iHelpBR e MacRumors é que o português chegue em atualizações como o iOS 27.1 ou iOS 27.2, sem cronograma definido pela Apple.

Como testar a Siri AI em inglês no iPhone?

Para quem quer experimentar a Siri AI antes da chegada do português, o processo exige alterar o idioma e a região do aparelho:

Abra o app Ajustes; Toque em Geral > Idioma e Região; Altere o idioma do iPhone para English (United States); Volte a Ajustes e toque em Apple Intelligence e Siri; Verifique se a opção Apple Intelligence está ativada; Aguarde a liberação da Siri AI - mesmo com o idioma correto, a Apple opera com uma lista de espera que pode levar alguns dias para liberar o acesso.

A mudança de idioma altera toda a interface do iPhone para inglês. Os recursos de Apple Intelligence que já funcionavam em português — como as Ferramentas de Escrita — passam a operar em inglês enquanto o aparelho estiver configurado nesse idioma.

Quais iPhones são compatíveis com a Siri AI?

A Siri AI exige um aparelho compatível com o Apple Intelligence, o que limita a lista a modelos com chips mais recentes. São eles:

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16, iPhone 16e, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max;

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max.

Modelos anteriores, como o iPhone 14 e o iPhone 11, recebem o iOS 27, mas não têm acesso à Siri AI nem aos recursos de Apple Intelligence. A limitação se deve à exigência de pelo menos 8 GB de RAM e um Neural Engine capaz de executar modelos de IA no aparelho.

No iPad, a compatibilidade exige chip M1 ou superior. No Mac, qualquer modelo com chip M1 em diante.

Quando a Siri AI deve chegar em português no Brasil?

A Apple não divulgou uma data para o suporte ao português na Siri AI. O comunicado oficial menciona que a empresa vai "expandir com rapidez" o suporte a outros idiomas após o lançamento em inglês. O Apple Intelligence (recursos de sistema) já lista o português entre os 16 idiomas suportados, o que indica que a infraestrutura de IA da Apple já opera no idioma — mas a Siri conversacional depende de modelos de linguagem treinados para diálogos complexos, o que exige uma etapa adicional de desenvolvimento.

Para quem prefere manter o iPhone em português, os recursos de Apple Intelligence — escrita assistida, Image Playground, Genmoji, edição de fotos, resumo de notificações — continuam funcionando sem qualquer alteração. A Siri clássica também segue disponível para comandos de voz em português. O que fica pendente é a camada conversacional da Siri AI, que por ora exige inglês.