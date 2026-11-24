Siri AI no Brasil: assistente ganha app próprio e compreensão contextual, mas estreia em inglês no iOS 27
Colaboradora
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09h01.
A Apple lança em setembro de 2026 a nova geração de iPhones junto com o iOS 27, e uma das atualizações mais esperadas do sistema é a Siri AI — uma reformulação completa da assistente, que agora entende o contexto da tela, conversa em linguagem natural, busca dados em e-mails e mensagens e executa ações encadeadas entre apps.
Não se trata de um recurso do Apple Intelligence, o pacote de IA que já opera em português no iPhone desde o iOS 18.4. A Siri AI é uma atualização da própria assistente, construída sobre modelos de linguagem desenvolvidos em parceria com o Google. O problema para quem usa o iPhone em português é que, até o momento, a Apple confirmou que a nova Siri estreia apenas em inglês, sem data para a chegada de outros idiomas.
O Apple Intelligence é o sistema de IA que opera dentro do iOS, iPadOS e macOS. Ele cuida de tarefas como revisar textos, gerar imagens no Image Playground, criar emojis personalizados com o Genmoji, resumir e-mails e organizar notificações por prioridade. Esses recursos funcionam em português do Brasil e não dependem da Siri para rodar.
A Siri AI é a assistente conversacional que a Apple apresentou na WWDC 2026, em junho. Ela vai além dos comandos de voz tradicionais: entende o que aparece na tela do iPhone, busca informações em e-mails, mensagens, notas e fotos, executa ações encadeadas entre apps e mantém um histórico de conversas em um app dedicado. Os modelos de linguagem por trás da Siri AI foram desenvolvidos em parceria com o Google, usando tecnologias dos modelos Gemini, com processamento local e na nuvem privada da Apple (Private Cloud Compute).
A Siri clássica — comandos básicos de voz, timers, ligações, consultas simples — continua operando em português, como antes.
Os recursos do Apple Intelligence disponíveis em português do Brasil incluem:
A Siri AI representa uma mudança quase total da assistente, não uma atualização incremental. As capacidades exclusivas da nova assistente incluem:
A Apple confirmou que a Siri AI será lançada como beta para aparelhos configurados em inglês. O comunicado oficial publicado no Apple Newsroom em junho de 2026 afirma que a assistente estará disponível primeiro em inglês, com expansão para outros idiomas em etapas posteriores. Não há data confirmada para a chegada do português.
Nos testes com versões beta do iOS 27, a Siri AI só aparece quando o iPhone está configurado com idioma e região em inglês. Se o aparelho estiver em português, o usuário continua com a Siri clássica — que segue funcionando para comandos tradicionais, mas sem os recursos de IA conversacional.
A expectativa de publicações especializadas como iHelpBR e MacRumors é que o português chegue em atualizações como o iOS 27.1 ou iOS 27.2, sem cronograma definido pela Apple.
Para quem quer experimentar a Siri AI antes da chegada do português, o processo exige alterar o idioma e a região do aparelho:
A mudança de idioma altera toda a interface do iPhone para inglês. Os recursos de Apple Intelligence que já funcionavam em português — como as Ferramentas de Escrita — passam a operar em inglês enquanto o aparelho estiver configurado nesse idioma.
A Siri AI exige um aparelho compatível com o Apple Intelligence, o que limita a lista a modelos com chips mais recentes. São eles:
Modelos anteriores, como o iPhone 14 e o iPhone 11, recebem o iOS 27, mas não têm acesso à Siri AI nem aos recursos de Apple Intelligence. A limitação se deve à exigência de pelo menos 8 GB de RAM e um Neural Engine capaz de executar modelos de IA no aparelho.
No iPad, a compatibilidade exige chip M1 ou superior. No Mac, qualquer modelo com chip M1 em diante.
A Apple não divulgou uma data para o suporte ao português na Siri AI. O comunicado oficial menciona que a empresa vai "expandir com rapidez" o suporte a outros idiomas após o lançamento em inglês. O Apple Intelligence (recursos de sistema) já lista o português entre os 16 idiomas suportados, o que indica que a infraestrutura de IA da Apple já opera no idioma — mas a Siri conversacional depende de modelos de linguagem treinados para diálogos complexos, o que exige uma etapa adicional de desenvolvimento.
Para quem prefere manter o iPhone em português, os recursos de Apple Intelligence — escrita assistida, Image Playground, Genmoji, edição de fotos, resumo de notificações — continuam funcionando sem qualquer alteração. A Siri clássica também segue disponível para comandos de voz em português. O que fica pendente é a camada conversacional da Siri AI, que por ora exige inglês.