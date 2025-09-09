A Apple apresentou nesta terça-feira, 9, os iPhone 17 Pro e Pro Max, versões mais caras da nova geração, com foco em câmeras e autonomia. Os modelos trazem corpo em alumínio, sistema de resfriamento inédito e atualizações no processador, mas a mudança mais perceptível está nas lentes: agora todas têm sensores de 48 MP, com zoom óptico que pode chegar a 8x no Pro Max.

O novo design substitui o titânio pelo alumínio, escolhido pela empresa por ser mais leve e eficiente na dissipação de calor. Isso permite que o aparelho mantenha desempenho estável por mais tempo em tarefas pesadas, como jogos e edição de vídeo. Segundo a Apple, o ganho é de até 40% em relação ao iPhone 16 Pro.

O espaço interno extra também foi usado para aumentar a bateria. O Pro Max passa a oferecer até 39 horas de reprodução de vídeo, a maior já anunciada em um iPhone.

Todas as câmeras com 48 MP e zoom mais longo

Na parte fotográfica, a Apple equipou as três câmeras traseiras com sensores de 48 MP. O destaque é o teleobjetivo do Pro Max, que alcança 100 mm (4x de zoom) e chega a 200 mm (8x), ampliando a distância em que o aparelho consegue registrar imagens sem perder qualidade.

A câmera ultrawide também foi atualizada, oferecendo mais detalhes em ambientes de pouca luz, enquanto a câmera frontal recebeu sensor de 18 MP, com campo de visão ampliado e melhor estabilização para selfies e chamadas de vídeo.

Com esse conjunto, o iPhone 17 Pro Max oferece o maior alcance óptico já visto em um iPhone, enquanto o modelo Pro fica limitado a opções mais curtas de zoom.

Vídeo e recursos profissionais

No vídeo, os aparelhos passam a suportar ProRes RAW, formato usado em produções profissionais, e Genlock, que sincroniza múltiplas câmeras para gravações complexas. São recursos pensados para criadores de conteúdo e cineastas, mas que dificilmente terão impacto direto para o usuário médio.

Chip A19 Pro e IA local

Os dois modelos são equipados com o chip A19 Pro, com CPU e GPU de seis núcleos cada, além de aceleração para ray tracing em jogos e integração com recursos do Apple Intelligence, que roda modelos de linguagem diretamente no aparelho. Na prática, o usuário deve perceber maior fluidez em games, aplicativos pesados e tarefas de edição.

Preço e disponibilidade

O iPhone 17 Pro parte de US$ 1.099 (256 GB), mesmo preço do modelo anterior. O Pro Max, além da bateria maior, traz pela primeira vez opção com 2 TB de armazenamento. A pré-venda começa em 13 de setembro e os aparelhos chegam às lojas no dia 19.