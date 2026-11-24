iPhone: o Calendário pode exibir os compromissos no horário local sem remarcá-los (Zhang Peng /Getty Images)
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Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07h01.
Ao viajar, o app Calendário do iPhone pode mostrar um compromisso na hora local do destino sem mudar o instante em que ele acontece. É possível conferir o fuso registrado no evento ou fixar o fuso exibido na agenda.
A agenda do iPhone não muda o horário real dos compromissos quando o dono do aparelho viaja.
O app Calendário exibe os eventos no fuso horário do local onde o celular está. Uma reunião marcada para 9h em São Paulo aparece às 12h em Lisboa em janeiro, quando Portugal está três horas à frente de Brasília.
É o mesmo compromisso, no mesmo instante, mostrado em outra hora local. O horário real só fica errado quando o fuso foi cadastrado de forma incorreta dentro do próprio evento.
Os blocos abaixo mostram como identificar cada caso e como ajustar o iPhone antes e durante a viagem.
O iOS trabalha com três referências de horário independentes. Confundir uma com a outra é a origem da maioria das dúvidas:
Ao pousar em outro país, o relógio do iPhone se ajusta ao destino e o Calendário converte a agenda inteira para essa nova hora. Por isso, um voo de volta marcado para 22h no horário de Brasília pode aparecer à 1h da manhã do dia seguinte na grade de Lisboa.
O problema real surge em outro caso: quem cria em São Paulo o evento "Jantar em Lisboa, 20h" sem trocar o campo de fuso grava o compromisso às 20h de Brasília. No destino, ele vai aparecer às 23h, porque foi registrado no fuso errado.
O campo Fuso Horário dentro do compromisso indica se ele foi cadastrado na cidade certa. Para verificar:
O mesmo caminho vale para criar um compromisso novo em outro fuso, segundo o manual do iPhone. A Apple permite definir o fuso do evento mesmo que ele seja diferente do local onde o usuário está no momento do cadastro, e alterá-lo depois.
Para reservas de hotel, passeios e reuniões no exterior, o fuso do evento deve ser o da cidade onde o compromisso acontece. Para voos, o fuso da cidade de embarque, que é o horário impresso no cartão de embarque.
Quem precisa acompanhar reuniões do escritório no Brasil enquanto está fora pode travar a exibição do Calendário em um fuso fixo com a Substituição de Fuso Horário:
A Apple informa que o recurso muda apenas o fuso mostrado no app Calendário. O relógio do aparelho continua no horário local, e nenhum compromisso é remarcado.
Eventos criados antes da ativação passam a aparecer no novo fuso, mas continuam indicando o fuso original em que foram cadastrados, o que ajuda a encontrar registros feitos na cidade errada. O ajuste também serve a quem trabalha do Brasil para empresas estrangeiras e quer a agenda no horário da sede.
Um evento fictício, sem convidados, permite comparar os dois modos de exibição sem enviar convite a ninguém:
O resultado esperado: com a substituição desligada, o evento aparece às 12h, porque o iPhone converte o horário de Lisboa para o de Brasília. Com a substituição em Lisboa, ele aparece às 15h.
O campo Fuso Horário do evento continua em Lisboa nos dois casos. Isso mostra que a substituição altera só a exibição, e o fuso do compromisso permanece o mesmo. Depois do teste, basta apagar o evento e desligar a substituição.
Quando a hora errada aparece também na Tela Bloqueada e nos alarmes, o problema está no relógio do aparelho, e não no Calendário. O primeiro passo é ir em Ajustes > Geral > Data e Hora e ativar Definir Automaticamente.
Com essa opção ligada e o aparelho conectado à internet, o iPhone ajusta data, hora e fuso ao chegar no destino. Se o fuso não mudar sozinho, vale conferir em Ajustes > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização > Serviços do Sistema se a opção de ajuste de fuso horário está ativada.
Ela permite ao iPhone usar a localização atual para definir o fuso. Sem sinal de celular, sem internet ou com a localização desligada, o caminho é desativar Definir Automaticamente na mesma tela de Data e Hora e escolher a cidade do destino de forma manual.
A escolha depende de qual horário serve de referência durante a viagem:
Nas duas configurações, o compromisso só acontece no horário certo se o fuso estiver correto dentro do evento.
Na maioria dos casos, só a exibição mudou. Se o campo Fuso Horário dentro do evento mostra a cidade correta, o horário real continua o mesmo.
Não. Segundo a Apple, o recurso muda apenas o fuso mostrado no app Calendário. Os alarmes seguem o relógio do aparelho.
Isso acontece quando a Substituição de Fuso Horário é ativada depois da criação do evento. O Calendário mostra o fuso escolhido e indica também o fuso original do cadastro.
Não, desde que Definir Automaticamente esteja ligado em Ajustes > Geral > Data e Hora e o aparelho tenha acesso à internet ou à rede celular. O ajuste manual só é necessário quando o automático falha.
O motivo mais comum é o horário de verão de outros países. O Brasil não adota a medida desde 2019, mas Estados Unidos e países europeus adiantam e atrasam o relógio uma vez por ano. Reuniões criadas por participantes desses países mudam de posição na agenda brasileira nessas datas.
Glossário
Fuso do evento
Referência de horário configurada no compromisso, que determina em que instante ele ocorre.
Fuso de exibição do Calendário
Referência usada pelo app para mostrar na tela o horário de um compromisso.
Substituição de Fuso Horário
Ajuste do Calendário do iPhone que fixa o fuso exibido na agenda sem remarcar os compromissos.
Definir Automaticamente
Opção do iPhone que ajusta data e hora do aparelho automaticamente.