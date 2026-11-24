A agenda do iPhone não muda o horário real dos compromissos quando o dono do aparelho viaja.

O app Calendário exibe os eventos no fuso horário do local onde o celular está. Uma reunião marcada para 9h em São Paulo aparece às 12h em Lisboa em janeiro, quando Portugal está três horas à frente de Brasília.

É o mesmo compromisso, no mesmo instante, mostrado em outra hora local. O horário real só fica errado quando o fuso foi cadastrado de forma incorreta dentro do próprio evento.

Os blocos abaixo mostram como identificar cada caso e como ajustar o iPhone antes e durante a viagem.

Por que a agenda do iPhone muda de horário na viagem?

O iOS trabalha com três referências de horário independentes. Confundir uma com a outra é a origem da maioria das dúvidas:

Fuso do evento : a cidade gravada no compromisso no momento do cadastro, que define o instante em que ele acontece;

a cidade gravada no compromisso no momento do cadastro, que define o instante em que ele acontece; Fuso de exibição do Calendário : a hora em que o app mostra cada evento na tela, por padrão a do local onde o aparelho está;

a hora em que o app mostra cada evento na tela, por padrão a do local onde o aparelho está; Relógio do aparelho: a hora do sistema, usada na Tela Bloqueada, nos alarmes e nas notificações.

Ao pousar em outro país, o relógio do iPhone se ajusta ao destino e o Calendário converte a agenda inteira para essa nova hora. Por isso, um voo de volta marcado para 22h no horário de Brasília pode aparecer à 1h da manhã do dia seguinte na grade de Lisboa.

O problema real surge em outro caso: quem cria em São Paulo o evento "Jantar em Lisboa, 20h" sem trocar o campo de fuso grava o compromisso às 20h de Brasília. No destino, ele vai aparecer às 23h, porque foi registrado no fuso errado.

Como conferir o fuso horário de um evento no iPhone

O campo Fuso Horário dentro do compromisso indica se ele foi cadastrado na cidade certa. Para verificar:

Abra o app Calendário; Toque no evento que parece ter mudado de horário e depois em Editar; Toque nos campos de início e término; Toque em Fuso Horário e veja qual cidade está selecionada; Se a cidade estiver errada, pesquise a correta, toque nela e confirme em OK.

O mesmo caminho vale para criar um compromisso novo em outro fuso, segundo o manual do iPhone. A Apple permite definir o fuso do evento mesmo que ele seja diferente do local onde o usuário está no momento do cadastro, e alterá-lo depois.

Para reservas de hotel, passeios e reuniões no exterior, o fuso do evento deve ser o da cidade onde o compromisso acontece. Para voos, o fuso da cidade de embarque, que é o horário impresso no cartão de embarque.

Como manter a agenda no horário de Brasília durante a viagem

Quem precisa acompanhar reuniões do escritório no Brasil enquanto está fora pode travar a exibição do Calendário em um fuso fixo com a Substituição de Fuso Horário:

Abra o app Ajustes; Toque em Apps e depois em Calendário; Toque em Substituição de Fuso Horário e ative a opção; Toque em Fuso Horário, pesquise a cidade (São Paulo, por exemplo) e toque nela.

A Apple informa que o recurso muda apenas o fuso mostrado no app Calendário. O relógio do aparelho continua no horário local, e nenhum compromisso é remarcado.

Eventos criados antes da ativação passam a aparecer no novo fuso, mas continuam indicando o fuso original em que foram cadastrados, o que ajuda a encontrar registros feitos na cidade errada. O ajuste também serve a quem trabalha do Brasil para empresas estrangeiras e quer a agenda no horário da sede.

Como testar o fuso dos eventos antes de viajar

Um evento fictício, sem convidados, permite comparar os dois modos de exibição sem enviar convite a ninguém:

Crie um evento chamado "Teste de fuso" em uma data de janeiro, às 15h, sem adicionar convidados; Em Fuso Horário, selecione Lisboa e salve; Com a Substituição de Fuso Horário desligada e o aparelho no Brasil, abra a agenda daquele dia e anote o horário exibido; Ative a Substituição de Fuso Horário, escolha Lisboa e volte ao mesmo dia na agenda; Abra o evento, toque em Editar e confira o campo Fuso Horário.

O resultado esperado: com a substituição desligada, o evento aparece às 12h, porque o iPhone converte o horário de Lisboa para o de Brasília. Com a substituição em Lisboa, ele aparece às 15h.

O campo Fuso Horário do evento continua em Lisboa nos dois casos. Isso mostra que a substituição altera só a exibição, e o fuso do compromisso permanece o mesmo. Depois do teste, basta apagar o evento e desligar a substituição.

E se o relógio do iPhone estiver com a hora errada?

Quando a hora errada aparece também na Tela Bloqueada e nos alarmes, o problema está no relógio do aparelho, e não no Calendário. O primeiro passo é ir em Ajustes > Geral > Data e Hora e ativar Definir Automaticamente.

Com essa opção ligada e o aparelho conectado à internet, o iPhone ajusta data, hora e fuso ao chegar no destino. Se o fuso não mudar sozinho, vale conferir em Ajustes > Privacidade e Segurança > Serviços de Localização > Serviços do Sistema se a opção de ajuste de fuso horário está ativada.

Ela permite ao iPhone usar a localização atual para definir o fuso. Sem sinal de celular, sem internet ou com a localização desligada, o caminho é desativar Definir Automaticamente na mesma tela de Data e Hora e escolher a cidade do destino de forma manual.

Qual configuração usar na viagem?

A escolha depende de qual horário serve de referência durante a viagem:

Agenda no horário do destino: manter Definir Automaticamente ligado e a Substituição de Fuso Horário desligada, para que o Calendário acompanhe o relógio local;

manter Definir Automaticamente ligado e a Substituição de Fuso Horário desligada, para que o Calendário acompanhe o relógio local; Agenda no horário de Brasília: ativar a Substituição de Fuso Horário com São Paulo ou outra cidade brasileira, útil para quem segue com reuniões do trabalho no Brasil.

Nas duas configurações, o compromisso só acontece no horário certo se o fuso estiver correto dentro do evento.