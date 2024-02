Por que o Apple Vision Pro é tão caro?

O Vision Pro, o novo headset de realidade virtual da Apple, pode transportá-lo para o Havaí ou para a superfície da Lua. Não é brincadeira.

O gadget exibe gráficos de computador de alta resolução, permitindo que ele controle uma interface semelhante a um desktop usando os olhos e gestos sutis com as mãos. O Vision Pro oferece uma prévia de como será o uso de um computador em cinco anos, segundo alguns usuários que já usaram o aparelho

O Vision Pro custa a partir de US$ 3.499. Depois de adicionar armazenamento e acessórios, esse preço pode chegar a US$ 4.500.

Esse valor é muito mais caro do que os concorrentes, como o Meta's Quest 3, que custa a partir de US$ 499. É mais caro também que o aparelho premium da Meta, o Quest Pro, que custa a partir de US$ 999.

O Vision Pro inclui muitas peças caras de última geração. Uma estimativa da empresa de pesquisa Omdia coloca a "lista de materiais" do gadget em US$ 1.542, e isso não inclui os custos de pesquisa e desenvolvimento, embalagem, marketing ou a margem de lucro da Apple.

A parte mais cara do headset é a tela de 1,25 polegada da Sony Semiconductor que fica na frente dos olhos do usuário.

Segundo informações do site CNBC, a Apple paga cerca de US$ 228 pelas telas Micro OLED que usa, citando estimativa da Omdia. Cada Vision Pro precisa de dois deles, um para cada olho.

Tela com resolução melhor

As telas do Vision Pro têm características marcantes. Elas são mais nítidas do que as de qualquer outro headset da concorrência.

Esse é um dos principais pontos que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, elogiou ao comparar o seu Quest 3 de US$ 499 com o aparelho Apple.

"A tela da Apple tem uma resolução mais alta e isso é muito bom", disse Zuckerberg em vídeo postado em sua página do Instagram.

De acordo com uma análise da empresa de reparos iFixit, citada pela CNBC, cada tela do Vision Pro tem uma resolução de 3660 por 3200 pixels. Isso representa mais pixels do que o iPhone 15. O Meta's Quest 3 tem uma resolução de 2.064 por 2.208 .

As telas do Vision Pro são muito menores do a do iPhone, o que torna os pixels mais próximos uns dos outros e mais difíceis de fabricar. As telas do Vision Pro têm 3.386 pixels por polegada, em comparação com o iPhone 15, que tem cerca de 460 pixels por polegada em sua tela.

No total, a Apple afirma que as telas do Vision Pro têm mais de 23 milhões de pixels.

Processador caro

A segunda peça mais cara do Vision Pro é o processador, que inclui o chip M2 da Apple, o mesmo chip usado no MacBook Air, e o chip R1, que é um processador personalizado para lidar com feeds de vídeo e outros sensores no dispositivo.

As estimativas da lista de materiais não levam em conta os custos de pesquisa e desenvolvimento, embalagem ou envio. Elas também não levam em conta as despesas de capital que podem adicionar custos iniciais aos pedidos de peças grandes, mas são úteis para que as pessoas familiarizadas com esse tipo de negócio tenham uma ideia do custo das peças em um determinado dispositivo.

Em uma call recente com investidores, o CEO Tim Cook pareceu estar animado com o produto, indiretamente justificando o preço do produto pela sua alta tecnologia. "Há 5.000 patentes no produto, e ele foi construído com base em muitas inovações nas quais a Apple trabalhou vários anos, desde o silício até as telas, além de IA e machine learning. Todo o rastreamento das mãos, o mapeamento, tudo isso é impulsionado pela IA e, portanto, estamos incrivelmente animados com isso", disse o executivo.