Apple Vision Pro: o óculos de realidade aumentada que se torna o legado de Tim Cook

A Apple anunciou um fone de ouvido de realidade aumentada chamado Apple Vision Pro que combina, segundo a empresa, o mundo real e o digital. “É o primeiro produto da Apple que você olha através dele, e não para ele”, disse o CEO Tim Cook sobre o dispositivo, que se parece com um par de óculos de esqui.

Conforme rumores, ele possui uma bateria separada e é controlado com olhos, mãos e voz. Sua apresentação ocorreu durante o evento de novidades da Apple WWDC, nesta segunda-feira, 5.

Com a previsão de ser vendido no início do próximo ano, com preço estimado em U$$ 3.499, o Vision Pro está posicionado como um dispositivo realidade aumentada (RA), mas pode alternar entre realidade virtual aumentada e completa. O dispositivo não possui joysticks e o usuário navega entre os aplicativos olhando para eles.

No design, o fone de ouvido leva uma frente de vidro com moldura de alumínio, contendo sensores, câmeras, display e um computador que aparentemente é refrigerado por uma pequena ventoinha.

O suporte e a alça do fone de ouvido são forradas com tecido, e a Apple diz que elas podem ser flexionadas para caber em uma variedade de formatos de rosto e tamanhos de cabeça.

A Zeiss criou inserções ópticas personalizadas que se prendem magneticamente às lentes para ajudar pessoas que usam óculos a terem conforto com o dispositivo.

O legado de Tim Cook

O dispositivo está em desenvolvimento há pelo menos setes anos e supostamente passou por várias atualizações, bem como anos de atrasos.

Seu lançamento servirá para marca a assinatura do CEO Tim Cook à linha de produtos da Apple, assim como o iPhone marcou o legado de Steve Jobs.

o Vision Pro recebeu elogios de especialistas do setor, embora entre no mercado de metaverso, que ainda patina para se garantir como viável.

Seu principal concorrente provavelmente será o Meta, que obteve relativo sucesso com seu fone de ouvido Quest 2 focado em jogos e obteve uma recepção mais mista para seu Quest Pro de uso geral. Também pode competir com o Holo Lens, da Microsoft, que hoje é um dispositivo AR focado para indústria.