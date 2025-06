Apple prepara sete dispositivos de realidade aumentada; 3 deles serão da linha Vision Pro

Após os recentes vazamentos sobre o iPhone Fold confirmarem os planos da Apple para seu primeiro modelo dobrável, o analista Ming-Chi Kuo trouxe mais detalhes sobre a estratégia da empresa para seus dispositivos de realidade aumentada. Eles incluem sete produtos em desenvolvimento: três headsets Vision Pro e quadro modelos de óculos inteligentes.

Especializado na cadeia asiática e com histórico de acerto sobre produtos da Apple, Kuo revelou que alguns produtos devem chegar ao mercado ainda em 2025; outros, somente nos próximos anos. A empresa considera esses dispositivos como a próxima grande tendência de consumo de eletrônicos.

Na linha Vision Pro, a Apple prepara uma versão atualizada com chip M5 para produção em massa no terceiro trimestre de 2025, com estimativa de 150 mil a 200 mil unidades até o final do ano. Uma versão mais acessível, o Vision Air, está prevista para o terceiro trimestre de 2027. Este modelo será 40% mais leve que o modelo original, usando materiais como plástico e liga de magnésio, além de um processador de iPhone de ponta e menos sensores.

Uma segunda geração do Vision Pro, com novo design, processador de classe Mac e significativamente mais leve e barato que o original, deve entrar em produção no segundo semestre de 2028.

Quanto aos óculos Apple, o primeiro modelo é visto como um concorrente dos Ray-Bans da Meta. Sua produção em massa deve ser iniciada no segundo trimestre de 2027, com previsão de três a cinco milhões de unidades vendidas. Esses óculos oferecerão múltiplas opções de armações e materiais, com recursos como controle por voz, reconhecimento de gestos, gravação de fotos/vídeos, detecção ambiental por inteligência artificial e áudio.

Além disso, a Apple está desenvolvendo dois modelos de óculos de realidade aumentada com display integrado, um deles para 2028, também com controle por voz e gestos. Outro projeto, um acessório de display com fio para Mac e iPhone, foi pausado devido a desafios de peso, mas pode ser retomado.

Qual o impacto da entrada da Apple no mercado de óculos inteligentes?

Kuo acredita que a entrada da Apple tem o potencial de impulsionar as vendas totais de óculos inteligentes para mais de 10 milhões de unidades em 2027, marcando uma tendência emergente significativa. Mesmo chegando mais tarde ao mercado, o analista entende que a Apple superará a concorrência com tecnologia superior, resultado de sua aposta no longo prazo.

Desde o lançamento, os Ray-Bans da Meta vêm ganhando popularidade. Em 2024, um milhão de unidades foram vendidas.