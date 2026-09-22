Mais de 90% das cidades chinesas adotam modelo de serviços essenciais de 15 minutos

A China já estabeleceu 9.156 áreas voltadas a aproximar comércio e serviços do cotidiano das comunidades. Conhecido como “círculos de 15 minutos”, o modelo busca permitir que moradores encontrem opções para necessidades do dia a dia a cerca de 15 minutos a pé de casa. Segundo o Ministério do Comércio, a iniciativa já é promovida em mais de 90% das cidades chinesas de nível de prefeitura ou superior.

A iniciativa busca melhorar a oferta de serviços nos bairros e aproximar o comércio físico da rotina dos moradores. Segundo o Ministério do Comércio da China, cada cidade desenvolve o modelo de acordo com suas condições locais.

O governo também pretende ampliar a iniciativa dentro das cidades que participam dos projetos-piloto. Uma terceira lista divulgada recentemente pelo Ministério do Comércio e outros sete departamentos incluiu 30 cidades que deverão expandir o programa por toda a sua área.

A meta é que, em cerca de dois anos, os círculos cubram integralmente as áreas urbanas centrais dessas cidades e também comunidades de condados que tenham condições de participar do programa.

Entre as orientações apresentadas pelo governo estão o aumento do consumo presencial nas comunidades, a modernização do comércio físico e a ampliação de serviços voltados às necessidades dos moradores. O programa também prevê identificar lacunas na oferta comercial e melhorar os serviços disponíveis nos bairros.

A iniciativa inclui ainda projetos direcionados a grupos específicos. A Federação Comercial da China lançou os primeiros pilotos de padronização das chamadas “Ruas Douradas para a Terceira Idade” e dos “Parques de Diversão Infantis”, destinados a melhorar os serviços oferecidos a idosos e crianças.

Fonte: news.cn