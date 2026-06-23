Shenzhen mantém liderança no comércio exterior da China com alta de 31,1% até maio

A cidade de Shenzhen registrou RMB 2,32 trilhões em importações e exportações nos primeiros cinco meses de 2026, um aumento de 31,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pela Alfândega de Shenzhen.

O resultado manteve o município na liderança entre as cidades da China continental em volume de comércio exterior. No período, as exportações somaram RMB 1,22 trilhão (+15,9%), enquanto as importações chegaram a RMB 1,1 trilhão (+53,4%).

Comércio geral concentra mais da metade do volume

No recorte por modalidade, o comércio geral respondeu por RMB 1,2 trilhão, alta de 25,5% na comparação anual é equivalente a 52% do total. Em seguida, o comércio de logística alfandegada (bonded logistics) somou RMB 696,52 bilhões, avanço de 45,3% e participação de 30,1%. Já o comércio de processamento alcançou RMB 407,33 bilhões, crescimento de 27,9% e fatia de 17,6%.

As empresas privadas concentraram a maior parte da atividade externa de Shenzhen. Entre janeiro e maio, esse grupo registrou RMB 1,7 trilhão em importações e exportações, alta de 38,2% e participação de 73,2% no total. O segmento respondeu por 26,5 pontos percentuais do crescimento do comércio exterior no período.

As empresas com investimento estrangeiro movimentaram RMB 581,38 bilhões, crescimento de 25,6% e participação de 25,1%.

Comércio com principais parceiros avança

Shenzhen manteve expansão nas trocas com seus dez principais parceiros comerciais. O volume conjunto chegou a RMB 1,81 trilhão, alta de 33%, o que representa 78,1% do comércio exterior da cidade no período.

A pauta exportadora de Shenzhen seguiu concentrada em produtos eletromecânicos, que totalizaram RMB 935,31 bilhões, avanço de 18% e participação de 76,5% do total exportado.

Entre os destaques setoriais, as baterias de lítio somaram RMB 42,48 bilhões (+47,2%), equipamentos médicos RMB 12,99 bilhões (+9,7%) e impressoras 3D RMB 6,73 bilhões (+125,5%).

Produtos tradicionais de tecnologia da informação também cresceram. As exportações de computadores e componentes chegaram a RMB 143,59 bilhões (+14,6%), enquanto equipamentos de áudio e vídeo somaram RMB 39,74 bilhões (+16,7%).

Do lado das importações, os produtos eletromecânicos atingiram RMB 830,09 bilhões, alta de 41,3% e participação de 75,8% do total. Dentro desse grupo, componentes de computadores — com destaque para GPUs e servidores — somaram RMB 228,9 bilhões, crescimento de 59,3%.