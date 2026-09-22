China divulga ranking das 500 maiores empresas privadas; 110 faturam mais de RMB 100 bilhões

A China tem 110 empresas privadas com receita anual superior a RMB 100 bilhões. O dado aparece no ranking de 2026 das 500 maiores companhias privadas do país, liderado por JD.com, Alibaba (China) e Hengli Group.

Juntas, as 500 empresas registraram receita operacional de RMB 44,93 trilhões em 2025, crescimento de 4,35% em relação ao ano anterior. O lucro líquido combinado chegou a RMB 1,83 trilhão, e 17 companhias superaram RMB 20 bilhões em lucro individual.

O setor industrial teve peso relevante entre as empresas da lista. As companhias de manufatura somaram RMB 32,22 trilhões em receita, valor 8,73% superior ao registrado no ano anterior.

Os investimentos também avançaram em áreas consideradas estratégicas. Entre as empresas que forneceram esses dados, 311 participaram de 679 projetos em setores estratégicos emergentes. Outras 82 lançaram 112 projetos em setores classificados como futuros.

Em pesquisa e desenvolvimento, as companhias que divulgaram informações somaram RMB 1,26 trilhão em investimentos. Em média, os gastos com P&D representaram 2,95% da receita dessas empresas.

As 500 maiores empresas privadas também pagaram RMB 1,3 trilhão em impostos em 2025. Desse total, 254 companhias recolheram mais de RMB 1 bilhão cada.

O ranking é elaborado pela Federação Nacional da Indústria e Comércio da China. Nesta edição, 6.350 empresas com receita superior a RMB 1 bilhão em 2025 participaram da pesquisa, e as 500 maiores em faturamento entraram na lista.

Fonte: news.cn