Dell começa a vender novo notebook fabricado no Brasil por R$ 7.999

RESUMO ＋ A Dell começou a vender no Brasil o novo XPS 13, notebook premium fabricado nacionalmente, com preço inicial de R$ 7.999. Segundo a empresa, o modelo é o mais leve e fino já produzido na linha XPS, com 1 kg de peso, 12,7 mm de espessura, estrutura de alumínio e tela sensível ao toque de 13,4 polegadas. A fabricação local reforça a estratégia da Dell de ampliar a produção de computadores avançados na unidade de Hortolândia (SP).

A Dell anunciou nesta terça-feira, 29, o início das vendas no Brasil do novo XPS 13, notebook fabricado no país. O modelo já está disponível no site da marca, com preços de lançamento a partir de R$ 7.999, e chegará em breve aos espaços oficiais da empresa em varejistas parceiros.

Com 1 kg e 12,7 mm de espessura, o XPS 13 é o notebook mais leve e fino já feito na linha XPS, segundo a Dell. O aparelho tem estrutura de alumínio usinado e tela sensível ao toque de 13,4 polegadas com resolução 2.5K.

A Dell mantém uma fábrica em Hortolândia, no interior de São Paulo, desde 2007. Em 2023, a empresa afirmou que a unidade montava pelo menos 90% dos computadores que vendia no país, de acordo com o Tecnoblog. Na época, alguns produtos mais caros ainda eram importados.

A produção local de modelos de ponta avançou neste ano. Em julho, a Dell passou a fabricar no Brasil o Pro Max 16 Plus, estação de trabalho portátil vendida a partir de R$ 29.498, segundo o Jornal do Comércio.

O que tem dentro?

O XPS 13 usa processadores Intel Core Series 3 e Intel Core Ultra Series 3, com uma unidade dedicada a tarefas de inteligência artificial feitas no próprio aparelho, sem depender da nuvem.

No Brasil, todas as configurações partem de 16 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, o dobro da versão de entrada vendida nos Estados Unidos. A bateria dura até 17 horas, em testes feitos pela própria Dell com reprodução de vídeo em streaming. A empresa ressalva que o uso real pode render bem menos.

O modelo foi apresentado na Computex, feira de tecnologia de Taiwan, entre maio e junho. Ele marca a volta do XPS 13, depois que a Dell abandonou o nome XPS e admitiu, na CES 2026, que a mudança tinha sido um erro, de acordo com o Windows Central.

Quanto custa?

A Dell preparou preços especiais para o início das vendas, com desconto de R$ 1.000 em cada uma das quatro configurações.

Configuração De Por Intel Core 5 320 | 16 GB | 512 GB SSD R$ 8.999 R$ 7.999 Intel Core 7 355 | 16 GB | 512 GB SSD R$ 10.999 R$ 9.999 Intel Core 7 355 | 32 GB | 512 GB SSD R$ 12.999 R$ 11.999 Intel Core 7 355 | 32 GB | 1 TB SSD R$ 13.999 R$ 12.999 Todas as configurações vêm com Windows Home. Fonte: Dell

De olho no MacBook Neo

Nos Estados Unidos, a Dell apresenta o XPS 13 como concorrente direto do MacBook Neo, o notebook mais barato da Apple. A empresa afirma que seu modelo é menor, cerca de 220 gramas mais leve e tem tela maior que a do rival.

O MacBook Neo chegou ao Brasil em março por R$ 7.299, na versão de 256 GB. No meio do ano, a Apple reajustou o preço para R$ 8.499, sem mudar o hardware, por causa da alta no custo de componentes de memória.

A disputa acontece em uma faixa em que os fabricantes de notebooks Windows enfrentam custos maiores de peças, pressionados pela demanda de data centers de IA por chips de memória.

Nos Estados Unidos, onde chegou às lojas em 16 de junho, o XPS 13 custa a partir de US$ 699, na versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.