Dell dá desconto de R$ 1.000 em novo notebook fabricado no Brasil

RESUMO A Dell anunciou um desconto de R$ 1.000 em todas as versões do novo XPS 13, notebook fabricado no Brasil que começou a ser vendido nesta terça-feira, 29. Com o abatimento, o modelo de entrada cai de R$ 8.999 para R$ 7.999, R$ 500 abaixo do MacBook Neo, que custa R$ 8.499 com 256 GB de armazenamento. A empresa não informou até quando valem os preços de lançamento.

A Dell anunciou nesta terça-feira, 29, um desconto de R$ 1.000 em todas as versões do novo XPS 13, notebook fabricado no Brasil que chegou às lojas no mesmo dia. Com o abatimento, o modelo de entrada cai de R$ 8.999 para R$ 7.999.

O desconto é o mesmo em reais para as quatro configurações, por isso pesa mais na versão mais barata. No modelo de entrada, ele equivale a 11% do preço cheio. Na versão mais cara, que passa de R$ 13.999 para R$ 12.999, fica em 7%.

O XPS 13 começou a ser vendido no site da Dell e deve chegar em breve aos espaços oficiais da marca em varejistas parceiros. Com 1 kg e 12,7 mm de espessura, é o notebook mais leve e fino da história da linha, segundo a empresa. A Dell não informou até quando valem os preços de lançamento.

Quanto sai cada versão?

A diferença entre as configurações está no processador, na memória e no armazenamento. Todas vêm com Windows Home e partem de 16 GB de RAM e 512 GB de SSD.

Configuração De Por Desconto Intel Core 5 320 | 16 GB | 512 GB SSD R$ 8.999 R$ 7.999 11% Intel Core 7 355 | 16 GB | 512 GB SSD R$ 10.999 R$ 9.999 9% Intel Core 7 355 | 32 GB | 512 GB SSD R$ 12.999 R$ 11.999 8% Intel Core 7 355 | 32 GB | 1 TB SSD R$ 13.999 R$ 12.999 7% Todas as versões vêm com Windows Home. Fonte: Dell

Dobrar a memória, de 16 GB para 32 GB, com o mesmo processador e o mesmo armazenamento, custa R$ 2.000 a mais. Passar de 512 GB para 1 TB de SSD acrescenta R$ 1.000.

Mais barato que o MacBook Neo?

Com o desconto, a versão de entrada do XPS 13 fica R$ 500 abaixo do MacBook Neo, que custa R$ 8.499 no Brasil com 256 GB de armazenamento. O notebook da Dell tem o dobro de espaço.

O MacBook Neo estreou no país em março por R$ 7.299. A Apple subiu o preço no meio do ano, sem mudar o hardware, por causa da alta no custo de chips de memória.

No preço cheio, a ordem se inverte, e o XPS 13 de entrada fica R$ 500 acima do rival da Apple.

Perguntas frequentes

Quanto custa o Dell XPS 13 com desconto? Com o desconto de lançamento, o Dell XPS 13 sai de R$ 7.999 a R$ 12.999, dependendo da configuração. Sem o abatimento, os preços vão de R$ 8.999 a R$ 13.999.

Qual é o desconto do Dell XPS 13? A Dell oferece R$ 1.000 de desconto em todas as quatro versões do XPS 13. O abatimento equivale a 11% do preço cheio no modelo de entrada e a 7% na versão mais cara.

Até quando vale o desconto do Dell XPS 13? A Dell não informou até quando valem os preços de lançamento do XPS 13.

Onde comprar o Dell XPS 13? O XPS 13 está à venda no site da Dell desde 29 de setembro e deve chegar em breve aos espaços oficiais da marca em varejistas parceiros.

O Dell XPS 13 é mais barato que o MacBook Neo? Com o desconto, sim. A versão de entrada do XPS 13, por R$ 7.999, fica R$ 500 abaixo do MacBook Neo, que custa R$ 8.499 no Brasil com 256 GB de armazenamento. No preço cheio, de R$ 8.999, o XPS 13 fica R$ 500 acima do modelo da Apple.

Quais são as configurações do Dell XPS 13 no Brasil? O XPS 13 tem quatro versões, com processadores Intel Core 5 320 ou Intel Core 7 355, 16 GB ou 32 GB de RAM e 512 GB ou 1 TB de SSD. Todas vêm com Windows Home.