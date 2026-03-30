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Macbook Neo expõe fragilidade do Windows ao levar experiência premium com preço mais baixo

Novo laptop de entrada da Apple usa chip de iPhone e pressiona rivais como Dell, HP, ASUS e Lenovo num momento em que o Windows ainda tropeça em excesso de camadas, anúncios e recursos de IA empurrados ao usuário

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 30 de março de 2026 às 11h41.

Última atualização em 30 de março de 2026 às 11h43.

A Apple lançou dois recados bem diferentes — e complementares — para o mercado de PCs no último mês. De um lado, o MacBook Neo, novo notebook de entrada da empresa, chega por US$ 599, encontrado por R$ 7.299 no Brasil, com proposta de levar acabamento metálico, software limpo e integração fechada a uma faixa de preço em que o mundo Windows costuma cobrar concessões evidentes.

Do outro, os novos MacBook Pro com chip M5 Max mostram até onde a companhia consegue empurrar sua vantagem técnica no topo da linha, com números de CPU, GPU e SSD que colocam até desktops muito mais caros em posição desconfortável.

A Apple anunciou oficialmente o MacBook Neo em 4 de março de 2026, com as entregas começando em 11 de março. O laptop completou sua primeira semana de vendas em 18 de março, e o CEO da empresa, Tim Cook, disse no X : "O Mac acaba de ter sua melhor semana de lançamento de todos os tempos para novos clientes. Adoramos ver esse entusiasmo!". Embora a Apple não tenha divulgado números oficiais de vendas, parece que a empresa está vendo uma demanda muito maior do que a prevista para o dispositivo acessível.

Com o sucesso, os fabricantes de PCs acompanham a movimentação da Apple com preocupação. O presidente da Asus chegou a afirmar em conferência com investidores que o MacBook Neo é um "choque" para o mercado de PCs. Enquanto o mercado Windows ainda vende variedade como principal virtude, essa mesma fragmentação começa a pesar contra a experiência final. Em vez de um produto coeso, o consumidor frequentemente compra uma soma de partes — fabricante, Intel ou AMD, Microsoft e parceiros de software — que precisam funcionar em harmonia para justificar preços cada vez mais altos.

Colorido e funcional: Macbook Neo é a aposta da Apple para abocanhar o mercado de notebooks de entrada

É nesse ponto que o MacBook Neo se torna mais relevante do que seu posicionamento de entrada sugere. O aparelho aposta em um chip A18 Pro, da linha de iPhones, no lugar dos processadores M-series, a família de chips da Apple para Macs. A escolha deixa claro que a empresa está disposta a reduzir margens e rearranjar componentes para ocupar uma faixa de mercado em que antes permitia vantagem quase automática aos concorrentes.

O notebook se diferencia visualmente pelas opções coloridas de chassi e mantém peso parecido com o do MacBook Air, embora transmita sensação mais densa em uma área ligeiramente menor. A Apple também fez concessões visíveis: tela de 13 polegadas com bordas uniformes em vez de entalhe, somente duas portas USB-C e entrada para fones no mesmo lado, ausência de MagSafe, teclado sem retroiluminação e webcam 1080p sem recursos extras como Center Stage, sistema que mantém o usuário enquadrado em chamadas de vídeo.

Ainda assim, o pacote parece calibrado para preservar justamente o que mais pesa na percepção de valor. O corpo metálico continua ali. O sistema segue limpo. E a integração entre hardware e macOS continua sendo um diferencial difícil de replicar fora do modelo vertical da Apple. Até o trackpad, embora não seja háptico como nos outros Macs, chamou atenção por clicar fisicamente de ponta a ponta, algo incomum até mesmo entre muitos notebooks premium com Windows.

O problema das outras

Mais importante que essas escolhas de design é o que acontece depois que o usuário liga o aparelho. A crítica feita ao ecossistema Windows mira uma experiência inflada por etapas de configuração longas, exigências de login e anúncios de serviços de terceiros, como antivírus pré-instalados. Em notebooks caros, esse tipo de interferência passa a impressão de que o sistema operacional virou o elo mais fraco de uma cadeia que já era complexa.

A pressão da Microsoft para emplacar recursos de IA, inteligência artificial, também entra nessa conta. Ferramentas como Copilot, Recall e funções com IA no Paint ampliam a sensação de que parte da experiência está sendo desenhada mais para atender à estratégia da plataforma do que à necessidade imediata de quem comprou o computador. Até o botão dedicado para classificar máquinas como "PC com IA" reforça essa lógica.

No segmento de entrada, a situação fica ainda mais delicada para os fabricantes de PCs. Um concorrente com chip de smartphone, como por exemplo os Chromebooks, vendidos entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil até podem ser competitivo em preço, mas normalmente entregam chassi de plástico e estrutura de teclado menos rígida. A chegada do MacBook Ne0, se levarmos em conta o preço em dólar de US$ 599, ataca exatamente essa equação: por pouco mais, a Apple oferece o tipo de construção e de refinamento de software que antes ficava restrito a categorias superiores.

Esse movimento ajuda a explicar a leitura de que o Neo funciona como um "cavalo de Troia" da Apple. O objetivo não parece ser apenas lucrar com o hardware, mas ampliar a base de usuários para vender serviços como iCloud, Apple TV+ e AppleCare. Sob essa lógica, sacrificar especificações em pontos menos visíveis — como o limite de 8 GB de RAM e a ausência de opções acima de 512 GB de armazenamento — pode ser aceitável se o produto cumprir a função principal de atrair novos consumidores para o ecossistema.

Esse é justamente o ponto mais contraditório do MacBook Neo. Ele parece agressivo em preço e construção, mas também nasce com limitações difíceis de ignorar em 2026, especialmente o teto de 8 GB de memória RAM mesmo na versão mais cara. A Apple acerta ao transformar um notebook básico em objeto de desejo, mas corre o risco de empurrar parte do público mais atento para o MacBook Air, que continua sendo a opção naturalmente superior dentro da própria linha.

Ainda assim, o problema imediato ficou com a concorrência. Se Dell, HP, ASUS, Lenovo e outras marcas não encontrarem resposta rápida para combinar bom hardware, software menos intrusivo e preço competitivo, o MacBook Neo pode virar mais do que um acerto comercial pontual. Ele tem potencial para reordenar a porta de entrada do mercado e expor, de maneira mais visível, a dificuldade do ecossistema Windows em entregar simplicidade onde a Apple entrega controle.

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