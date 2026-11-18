A China selecionou oito províncias e municípios para testar novas tecnologias e aplicações ligadas ao 6G. Entre as regiões escolhidas estão Pequim, Hebei, Xangai e Jiangsu.

Os projetos-piloto serão conduzidos em parceria entre o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e os governos locais.

A proposta é usar a estrutura industrial de cada região para desenvolver novos dispositivos, sistemas operacionais e soluções de internet via satélite.

Os testes também deverão explorar aplicações do 6G em áreas como inteligência artificial integrada a máquinas e sistemas físicos, economia de baixa altitude e tecnologias inteligentes voltadas ao setor marítimo.

A iniciativa busca aproximar o desenvolvimento tecnológico de aplicações práticas, preparando uma base para o uso comercial do 6G no futuro.

O governo chinês também pretende integrar recursos entre diferentes regiões e empresas para acelerar o desenvolvimento conjunto da nova geração de redes móveis.

Fonte: CCTV