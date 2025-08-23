Como repostar ou desfazer um repost no feed do Instagram

Novidade foi lançada na quarta-feira passada, 6, mas estava em desenvolvimento desde 2022 e sendo testada pela plataforma há quase dois meses (Soumyabrata Roy/NurPhoto/Getty Images)
Redator
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 20h38.
Na quarta-feira passada, 6, o Instagram finalmente liberou o recurso para repostar reels e fotos no feed dos usuários, além do compartilhamento nos stories. Essa funcionalidade estava em desenvolvimento desde 2022 e sendo testada pela plataforma há quase dois meses.
Essa novidade aproxima a rede social de rivais como TikTok e Snapchat e está disponível apenas no app para dispositivos móveis, tanto Androids quanto iPhones.
Para repostar em seu feed do Instagram, o processo é bastante simples. Basta seguir os passos abaixo:
Após esse processo, o conteúdo repostado será exibido no feed para suas conexões, mantendo o crédito ao autor original da postagem. Ele também poderá ser visualizado em uma aba exclusiva em seu perfil, ilustrada pelo mesmo ícone e chamada “repost”.
No entanto, caso tenha repostado por engano e queira desfazer o compartilhamento, o processo também é bastante simples:
Essa nova função permite repostar apenas fotos e reels públicos. Além disso, criadores de conteúdo e perfis comuns podem decidir permitir ou não que seus posts sejam repostados.
Para desativar essa opção, siga o caminho "Configurações > Compartilhamento e reutilização > Reposts em posts e reels" e desmarque a chave para permitir o uso do recurso com suas postagens.