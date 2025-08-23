Como repostar ou desfazer um repost no feed do Instagram

Na quarta-feira passada, 6, o Instagram finalmente liberou o recurso para repostar reels e fotos no feed dos usuários, além do compartilhamento nos stories. Essa funcionalidade estava em desenvolvimento desde 2022 e sendo testada pela plataforma há quase dois meses.

Essa novidade aproxima a rede social de rivais como TikTok e Snapchat e está disponível apenas no app para dispositivos móveis, tanto Androids quanto iPhones.

Para repostar em seu feed do Instagram, o processo é bastante simples. Basta seguir os passos abaixo:

Encontre o conteúdo para repostar

No seu feed do Instagram, localize o post ou reel que você deseja repostar. Toque no ícone de repost

Abaixo da publicação, toque no ícone de repost (duas setas formando um quadrado). Adicione um comentário ou legenda (opcional):

Se preferir, você pode personalizar a postagem adicionando um comentário ou legenda. Para isso, é preciso tocar no ícone de balão com sua foto ao lado do botão de repost. Depois é só clicar em “Salvar”.

Após esse processo, o conteúdo repostado será exibido no feed para suas conexões, mantendo o crédito ao autor original da postagem. Ele também poderá ser visualizado em uma aba exclusiva em seu perfil, ilustrada pelo mesmo ícone e chamada “repost”.

Desfazendo o repost

No entanto, caso tenha repostado por engano e queira desfazer o compartilhamento, o processo também é bastante simples:

Acesse seu perfil

Vá até o seu perfil no Instagram. Abra a aba “repost”:

Toque na aba “repost”, onde estão todas as publicações que você repostou. Localize a publicação:

Encontre o repost que você deseja desfazer. Remova o repost:

Toque novamente no ícone de repost ou abra a publicação original e escolha a opção de “excluir” para remover a publicação do seu feed e da aba de reposts.

Quais conteúdos podem ser repostados?

Essa nova função permite repostar apenas fotos e reels públicos. Além disso, criadores de conteúdo e perfis comuns podem decidir permitir ou não que seus posts sejam repostados.

Para desativar essa opção, siga o caminho "Configurações > Compartilhamento e reutilização > Reposts em posts e reels" e desmarque a chave para permitir o uso do recurso com suas postagens.