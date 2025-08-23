O erro que fez o MySpace perder 12 anos de conteúdo e 50 milhões de músicas

Em um dos maiores desastres digitais da história da música online, o MySpace perdeu cerca de 50 milhões de músicas de 14 milhões de contas que estavam hospedadas na plataforma durante 12 anos, entre 2003, ano de seu lançamento, e 2015.

Embora a perda tenha sido noticiada em 2019, ela ocorreu em 2018 e foi causada por uma falha técnica durante a migração de servidores. O resultado foi a exclusão permanente de fotos, vídeos e arquivos de áudio postados antes de 2015.

O MySpace foi pioneiro como rede social voltada para músicos e artistas independentes, desempenhando um papel fundamental na popularização de muitos nomes que hoje são grandes sucessos, como Arctic Monkeys, Rihanna, Lily Allen, entre outros.

Em seu auge, a plataforma acumulava mais de 53 milhões de faixas disponibilizadas. A popularidade era tamanha que o site chegou a registrar um número de acessos diários superior ao do Google. Assim, o MySpace se tornou uma vitrine essencial para músicos, que compartilhavam e promoviam músicas – ou até álbuns inteiros – de forma inovadora por meio da plataforma e seu tocador.

Críticos atribuem a falha que resultou na perda dos arquivos à economia de custos durante a migração de servidores. Isso gerou desconfiança sobre a gestão da plataforma, já que o MySpace não investiu em um processo mais seguro e detalhado, resultando na exclusão permanente de arquivos sem possibilidade de recuperação.

Posteriormente, a empresa se desculpou oficialmente e sugeriu que os usuários mantivessem cópias de backup seguras. Como os arquivos perdidos não poderiam ser recuperados, esse foi um golpe irreparável na memória cultural e musical da era digital daquele período.

O MySpace ainda existe?

O MySpace segue ativo em 2025, mas sua relevância diminuiu drasticamente ao longo dos anos. No auge de sua popularidade, especialmente entre 2005 e 2008, foi a rede social mais visitada dos Estados Unidos, tendo grande impacto cultural, principalmente na música.

Porém, a partir de 2008, com a ascensão do Facebook e de outras plataformas, o número de usuários do MySpace foi caindo, levando a empresa a passar por várias mudanças de propriedade e reformulações. O escritório brasileiro, por exemplo, foi fechado em 2009.

Apesar do declínio, a plataforma inspira funcionalidades até os dias de hoje. Em agosto de 2024, o Instagram lançou um recurso que permite aos usuários adicionarem uma música para tocar automaticamente em seus perfis, gerando uma onda de nostalgia entre antigos membros do MySpace.