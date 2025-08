Instagram libera reposts e mapa de localização

O Instagram anunciou nesta quarta-feira, 6, novas funções inspiradas em concorrentes como TikTok e Snapchat. A principal mudança é a possibilidade de repostar Reels e posts do feed, com os compartilhamentos sendo reunidos em uma aba dedicada no perfil.

O app também lançou um mapa de localização, visível apenas via mensagens privadas e com ativação opcional. O recurso mostra a última localização ativa dos amigos e destaca conteúdo publicado em eventos como festivais.

Outra mudança foi na aba de Reels que mostra as interações de amigos com vídeos. Antes restrita aos EUA, ela passa a valer globalmente, agora com opção de ocultar likes e reposts, além de silenciar atividades alheias.

As mudanças respondem a críticas antigas sobre a perda de foco no compartilhamento de fotos com amigos.