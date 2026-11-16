Tecnologia
ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Huawei leva tela dobrável aos computadores com novo MateBook

Novo computador dobrável da Huawei conta com tela de até 14,7 polegadas, sistema HarmonyOS e pré-venda já iniciada no mercado chinês

Huawei: aparelho chega ao mercado em versões com até 1 TB de armazenamento e suporte a teclado e caneta (Imagem gerada por IA/EXAME)

Huawei: aparelho chega ao mercado em versões com até 1 TB de armazenamento e suporte a teclado e caneta (Imagem gerada por IA/EXAME)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15h12.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreNotebooks
Saiba mais

A Huawei colocou em pré-venda na China o MateBook Fold S, seu primeiro computador dobrável equipado com o sistema operacional HarmonyOS. O modelo será apresentado oficialmente em 24 de novembro, durante um evento da empresa.

O computador tem tela de 10,2 polegadas quando dobrado e chega a 14,7 polegadas quando aberto.

O MateBook Fold S será vendido em diferentes configurações de memória e armazenamento. As opções começam com 16 GB de memória e 256 GB de armazenamento e chegam a 32 GB de memória e 1 TB de espaço interno.

As versões com 16 GB ou 24 GB incluem teclado e capa. Já o modelo mais completo, com 32 GB de memória e 1 TB de armazenamento, acompanha teclado, caneta e bolsa interna.

O dispositivo será oferecido em três cores: preto, branco e azul.

A pré-venda começou em 14 de novembro na China. Segundo as informações divulgadas pela Huawei, os pagamentos finais poderão ser realizados entre as 17h do dia 24 e as 17h do dia 25 de novembro, no horário local da China, com opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros.

A apresentação oficial ocorrerá no mesmo evento em que a Huawei mostrará novos produtos da linha Mate, incluindo o Mate X8.

Fonte: Ithome

Acompanhe tudo sobre:Notebooks

Mais de Tecnologia

Como tirar print de uma página inteira no iPhone sem juntar várias imagens

Conheça o Exame+, nova plataforma da EXAME que reúne notícias, revista, áudio e aulas da Saint Paul

A extensão do Chrome precisa ler todos os sites? Veja como limitar o acesso

Apple TV ganha podcasts em vídeo e tenta disputar espaço com o YouTube

Mais na Exame

Mundo

Pela primeira vez na história, Xi Jinping, Putin e Trump se reunirão presencialmente

Um conteúdo Bússola

Fim da escala 6x1 pode aumentar a produtividade no varejo?

Minhas Finanças

Bolsa Família paga NIS final 1 nesta segunda, 16; veja valor e como consultar

Carreira

Antes da demissão, o feedback: psicóloga diz que líder que evita conversa difícil prejudica a equipe