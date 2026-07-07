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Ações de fabricantes chinesas de chips disparam com avanço da demanda por IA

O movimento foi reforçado pela expectativa em torno da estreia da sul-coreana SK Hynix na Nasdaq e pela previsão de novos aumentos nos preços desses componentes

Nvidia: empresa é a mais valiosa do mundo. (VCG/VCG/Getty Images)

Nvidia: empresa é a mais valiosa do mundo. (VCG/VCG/Getty Images)

China2Brazil
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Agência

Publicado em 7 de julho de 2026 às 20h04.

A demanda por chips utilizados em inteligência artificial impulsionou as ações de fabricantes chinesas de memória nesta segunda-feira (7). O movimento foi reforçado pela expectativa em torno da estreia da sul-coreana SK Hynix na Nasdaq e pela previsão de novos aumentos nos preços desses componentes.

A Shenzhen Longsys Electronics liderou os ganhos ao subir até 13% durante o pregão. Outras empresas do setor também avançaram, incluindo a CECport, que atingiu o limite diário de alta, e a JCET.

O mercado também acompanha a abertura de capital da SK Hynix nos Estados Unidos, prevista para sexta-feira. Segundo a Bloomberg, a operação pode levantar cerca de US$29 bilhões e pode se tornar o maior IPO de uma empresa estrangeira no mercado americano.

Além da expectativa em torno da listagem, a perspectiva para o setor segue positiva. A Gartner estima que as vendas globais de semicondutores devem se aproximar de 9 trilhões de yuans em 2026, impulsionadas principalmente pelos chips de memória.

Oferta continua restrita

A consultoria TrendForce projeta alta de 13% a 18% nos preços das memórias DRAM e de 10% a 15% nas memórias NAND no terceiro trimestre, refletindo a demanda crescente por infraestrutura de inteligência artificial e data centers.

A CXMT, maior produtora chinesa de memórias DRAM, prepara sua abertura de capital, enquanto a Yangtze Memory Technologies (YMTC), especializada em chips NAND, já recebeu aprovação para seguir o mesmo caminho.

Segundo Roger Sheng, vice-presidente de pesquisa da Gartner, as empresas chinesas reduziram parte da diferença tecnológica em relação às concorrentes globais, embora ainda estejam atrás das líderes do setor em tecnologias avançadas e capacidade de produção

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