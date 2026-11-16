Exame+ na prática: cinco recursos do novo ecossistema da EXAME para se informar e aprender

Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15h30.
O Exame+, ecossistema gratuito lançado pela EXAME nesta segunda-feira, 16, reúne em um só lugar o jornalismo da EXAME e o conhecimento da Saint Paul Escola de Negócios. Disponível para iOS e Android, ele organiza notícias, revista, áudio e aulas curtas em uma rotina de leitura pensada para o celular.
Para quem vai instalar a plataforma , cinco recursos concentram o que muda em relação à leitura no site.
Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento
Recomendações de matérias que aprendem com o que cada pessoa lê. Quanto mais o app é usado, mais o feed se aproxima dos interesses de quem está do outro lado da tela.
Vídeos curtos da Saint Paul, gravados por professores e ligados ao tema da matéria. Quem lê sobre o resultado trimestral de uma empresa pode assistir em seguida a uma demonstração de como interpretar uma DRE. É a primeira amostra da frente educacional dentro do app.
As edições em formato digital e em PDF, com uma leitura ajustada à tela do celular.
Formatos rápidos inspirados nas redes sociais, para se atualizar em poucos minutos.
Feed personalizado, revista EXAME, newsletter exclusiva e aulas curtas da Saint Paul já estão no Exame+, disponível gratuitamente na página oficial do lançamento
Matérias podem ser guardadas para leitura posterior ou enviadas a outras pessoas direto do app.
Completam a experiência a navegação por editorias, temas e autores, a busca e a opção entre modo claro e escuro.
O lançamento começa pelo jornalismo e por uma primeira amostra da frente educacional. Outras funcionalidades já estão em desenvolvimento e chegam aos poucos, para que cada novidade tenha espaço na rotina de quem usa.
A área de Tecnologia & Produtos, que conduziu o projeto de ponta a ponta ao longo de 2026, segue em 2027 com um roadmap de evolução da solução.
A leitura de negócios ganha, assim, uma segunda camada: a de quem quer entender o que acabou de ler.
O Exame+ pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento