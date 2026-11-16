Exame+ na prática: cinco recursos do novo ecossistema da EXAME para se informar e aprender

O Exame+, ecossistema gratuito lançado pela EXAME nesta segunda-feira, 16, reúne em um só lugar o jornalismo da EXAME e o conhecimento da Saint Paul Escola de Negócios. Disponível para iOS e Android, ele organiza notícias, revista, áudio e aulas curtas em uma rotina de leitura pensada para o celular.

Para quem vai instalar a plataforma , cinco recursos concentram o que muda em relação à leitura no site.

Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento

1. Feed Meu Exame+

Recomendações de matérias que aprendem com o que cada pessoa lê. Quanto mais o app é usado, mais o feed se aproxima dos interesses de quem está do outro lado da tela.

2. Pílulas educacionais

Vídeos curtos da Saint Paul, gravados por professores e ligados ao tema da matéria. Quem lê sobre o resultado trimestral de uma empresa pode assistir em seguida a uma demonstração de como interpretar uma DRE. É a primeira amostra da frente educacional dentro do app.

3. Revista EXAME

As edições em formato digital e em PDF, com uma leitura ajustada à tela do celular.

4. Stories

Formatos rápidos inspirados nas redes sociais, para se atualizar em poucos minutos.

Feed personalizado, revista EXAME, newsletter exclusiva e aulas curtas da Saint Paul já estão no Exame+, disponível gratuitamente na página oficial do lançamento

5. Salvar e compartilhar

Matérias podem ser guardadas para leitura posterior ou enviadas a outras pessoas direto do app.

Completam a experiência a navegação por editorias, temas e autores, a busca e a opção entre modo claro e escuro.

O que vem pela frente

O lançamento começa pelo jornalismo e por uma primeira amostra da frente educacional. Outras funcionalidades já estão em desenvolvimento e chegam aos poucos, para que cada novidade tenha espaço na rotina de quem usa.

A área de Tecnologia & Produtos, que conduziu o projeto de ponta a ponta ao longo de 2026, segue em 2027 com um roadmap de evolução da solução.

A leitura de negócios ganha, assim, uma segunda camada: a de quem quer entender o que acabou de ler.

O Exame+ pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento