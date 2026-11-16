Quanto custa para uma empresa ficar sem conexão? Alguns minutos de instabilidade podem interromper transações, comprometer processos e até impedir a abertura de uma loja. Para negócios com unidades espalhadas pelo país, a agilidade na resolução de problemas passou a pesar tanto quanto a qualidade da infraestrutura na escolha de um fornecedor de telecomunicações.

Apesar dessa importância, o suporte ainda é um ponto de insatisfação no mercado corporativo. Segundo o estudo global EY Reimagining Industry Futures 2026, realizado com 1.590 empresas de 25 países, 63% das participantes consideram que o atendimento oferecido pelos fornecedores de tecnologia da informação e comunicação está abaixo das expectativas.

O cenário ajuda a explicar porque operadoras vêm ampliando os investimentos em monitoramento de redes, digitalização e relacionamento com clientes empresariais.

Na Algar, que obtém 65% de seu faturamento nesse segmento, o atendimento integra uma estratégia que combina conectividade e serviços de tecnologia com acompanhamento das operações dos clientes. “Quanto mais você conhece o seu cliente, mais pode oferecer novas soluções”, afirma Eliane Melgaço, presidente da companhia.

A importância desse relacionamento aparece na experiência do Grupo Madero, que mantém 85% de seus links dedicados de internet com a Algar. Durante uma reestruturação de sua infraestrutura tecnológica, a rede e a qualidade do atendimento estiveram entre os critérios considerados na escolha do fornecedor.

“Numa reestruturação que fizemos, uma das métricas de decisão foi a estabilidade. Então, optamos pela Algar pela estabilidade e pelo relacionamento. E acertamos”, afirma Lucas Dias, gerente de Infraestrutura Corporativa do Grupo Madero.

No Martins Atacado, o acompanhamento das demandas também é apontado como um diferencial. Segundo Nilton Mayrink, CIO da empresa, o contato frequente com a operadora facilita a identificação de necessidades e evita que o relacionamento fique restrito à ocorrência de problemas.

“A proximidade faz com que a Algar entenda mais as nossas necessidades. Não é aquela empresa que só vai aparecer quando existir um problema ou quando a situação já não está legal”, afirma Mayrink.

Monitoramento para antecipar falhas

Em operações que dependem de conexão permanente, identificar uma instabilidade antes que ela comprometa os serviços pode reduzir o tempo de resposta e os impactos sobre o negócio. Na Algar, esse trabalho é realizado por equipes que monitoram a infraestrutura continuamente e, em determinadas situações, conseguem informar o cliente sobre uma falha antes mesmo que ele entre em contato.

O acompanhamento é feito, em parte, pelo Centro de Operações de Redes (COR), localizado na sede da companhia, onde profissionais monitoram o funcionamento da rede 24 horas por dia, sete dias por semana. Segundo a operadora, o sistema permite detectar ocorrências e acionar equipes técnicas para reduzir o tempo de interrupção dos serviços.

A estrutura de atendimento varia conforme o perfil e a complexidade dos contratos. Grandes contas contam com profissionais dedicados, responsáveis por acompanhar as demandas e conhecer as características de cada operação. Em situações que exigem decisões de outras áreas, o atendimento pode envolver a diretoria e até a presidência da companhia.

A formação desses profissionais também faz parte da estrutura, com academias internas voltadas às áreas comercial, técnica e de atendimento.

O modelo acompanha uma mudança mais ampla no perfil de atuação da Algar, iniciada há mais de 15 anos, quando a empresa começou a diversificar seu portfólio além dos serviços tradicionais de telecomunicações. Atualmente, a companhia se posiciona como uma TechCo, denominação usada para empresas que combinam conectividade e serviços de tecnologia.

Além de internet e serviços de voz, o portfólio inclui computação em nuvem, segurança de dados, internet das coisas (IoT) e inteligência artificial. A concentração de diferentes serviços em um mesmo fornecedor pode simplificar a gestão de contratos e o atendimento, especialmente para empresas com operações distribuídas por várias localidades.

A Algar possui mais de 134 mil quilômetros de rede, com presença em quase 400 cidades de 16 Estados e do Distrito Federal. A infraestrutura inclui ainda quatro data centers, sendo dois em Uberlândia, um em São Paulo e outro em Fortaleza.

Digitalização muda a relação com os clientes

O avanço dos canais digitais também está modificando a forma como as empresas administram seus serviços de telecomunicações. Atividades como consultar contratos, esclarecer dúvidas sobre faturas e distribuir cobranças entre diferentes filiais, antes dependentes de solicitações às equipes de atendimento, podem ser realizadas diretamente em plataformas de autosserviço.

Na Algar, parte dessas demandas foi concentrada no Portal do Cliente Empresas, desenvolvido a partir de visitas e conversas com clientes para identificar dificuldades recorrentes na gestão dos serviços contratados.

“Você não precisa necessariamente ter pessoas atendendo, você precisa resolver o problema do cliente”, afirma Melgaço.

Segundo a executiva, a digitalização permite reduzir a necessidade de atendimento humano em tarefas administrativas e direcionar os profissionais para situações que exigem acompanhamento especializado.

A inteligência artificial também passou a ser utilizada em atividades operacionais. De acordo com Melgaço, a tecnologia auxilia no planejamento das rotas dos técnicos, na organização das visitas e no envio de informações sobre os atendimentos em campo, com o objetivo de tornar o processo mais eficiente.

Satisfação e retenção entram na conta

A Algar também utiliza o Net Promoter Score (NPS), indicador de satisfação dos clientes, para identificar problemas relacionados à estabilidade da conexão, à cobrança e ao atendimento. As avaliações são encaminhadas às áreas responsáveis, enquanto as equipes regionais entram em contato com clientes insatisfeitos para entender as reclamações e buscar soluções.

“Aquela informação que vem do cliente tem que nortear as mudanças e as evoluções da empresa”, afirma Melgaço.

Segundo a presidente, a melhora do NPS foi acompanhada pela redução do churn, indicador que mede a taxa de cancelamento de clientes. A companhia também monitora a expansão da base corporativa e a contratação de novos serviços por empresas já atendidas.

Em um mercado cada vez mais dependente da conectividade, a qualidade do suporte ganhou peso na escolha dos fornecedores – e é justamente na proximidade com o cliente e na confiança construída ao longo do tempo que está o diferencial competitivo. “A gente investe cada vez mais em um atendimento premium e diferenciado, porque isso, sim, não é – e nunca vai ser – commodity”, diz a presidente da Algar.