Placa de vídeo, RAM e SSD mais caros: entenda o impacto da IA nos preços do Brasil

RESUMO ＋ A alta do hardware no Brasil em 2026 vem, sobretudo, da escassez global de memória provocada pela demanda de data centers de inteligência artificial. Câmbio e impostos ampliam o efeito no país. O aumento do imposto de importação para placas de vídeo, processadores e placas-mãe, anunciado em fevereiro de 2026, foi revertido no mesmo mês.

Os preços contratuais da memória DRAM, a mesma usada nos pentes de memória RAM de computadores, subiram entre 90% e 95% só no primeiro trimestre de 2026, segundo a consultoria TrendForce.

A memória NAND, que vai dentro de SSDs e consoles, avançou entre 55% e 60% no mesmo período. Foram as maiores altas trimestrais já registradas pela empresa, e o efeito chegou às lojas brasileiras em placas de vídeo, SSDs, notebooks e videogames.

A origem do problema está fora do país: a corrida das grandes empresas de tecnologia por servidores de inteligência artificial (IA). No Brasil, o dólar e a carga tributária sobre eletrônicos fazem o resto. O imposto de importação subiu em fevereiro de 2026, mas o aumento para placas de vídeo foi revertido no mesmo mês.

Por que o hardware ficou mais caro em 2026?

Três fatores se somam no preço final: a escassez mundial de chips de memória, o câmbio e a tributação brasileira. O primeiro é o que mais pesa e explica por que a alta atingiu do pente de RAM ao console.

Data centers de IA consomem volumes enormes de memória DRAM, de memória de alta largura de banda (HBM) e de armazenamento em SSD. Como esses produtos dão margens maiores, fabricantes como Samsung, SK hynix e Micron passaram a direcionar suas linhas de produção para eles. Sobra menos capacidade para a memória de PCs e celulares.

Como a inteligência artificial afeta o preço da memória RAM e do SSD?

Servidores de IA e computadores domésticos disputam o mesmo tipo de chip. Big techs fecham contratos de longo prazo e pagam mais pelo fornecimento, enquanto fabricantes de PCs ficam com o que resta.

A TrendForce apontou em fevereiro de 2026 que fornecedores de nuvem, fabricantes de servidores e marcas de PC enfrentavam falta de DRAM ao mesmo tempo. Parte das fábricas de NAND passou a produzir DRAM, mais lucrativa, o que apertou a oferta de SSDs.

Esses percentuais valem para contratos entre fabricantes e grandes compradores. O preço na prateleira não sobe na mesma proporção, mas segue a mesma direção.

Por que as placas de vídeo ficaram mais caras?

Uma placa de vídeo depende de memória gráfica própria, do tipo GDDR6 ou GDDR7, que sofre o mesmo aperto. Segundo a TrendForce, os fornecedores vêm reduzindo a produção de GDDR6 e deixando o segmento, enquanto a GDDR7 tem produção limitada porque as fábricas mais avançadas priorizam memória para servidores.

Mesmo quando o preço da GPU se mantém, montar um PC gamer completo ficou mais caro porque RAM e SSD subiram.

Por que os consoles subiram de preço?

Consoles usam memória RAM e armazenamento NAND, os dois componentes que mais encareceram. Com custo de produção maior, fabricantes podem reagir com reajuste de preço ou versões com menos armazenamento.

No Brasil, o videogame chega ao consumidor depois de passar por uma cadeia de tributos: Imposto de Importação, IPI, PIS/Cofins e ICMS. Cada um incide sobre uma base que já inclui parte dos anteriores, o que faz a carga crescer em cascata. Reduções de IPI concedidas aos consoles entre 2019 e 2022 aliviaram parte dessa conta, mas não protegem o preço de oscilações do dólar nem da alta dos componentes.

O governo aumentou o imposto de importação de placa de vídeo?

Aumentou, mas voltou atrás. Em 4 de fevereiro de 2026, o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) publicou a Resolução nº 852, que elevou o imposto de importação de mais de mil itens classificados como bens de capital e bens de informática e telecomunicações. As novas alíquotas foram agrupadas em faixas de até 20%, e a lista incluía placas de vídeo, processadores, memórias e placas-mãe.

Em 27 de fevereiro de 2026, a Resolução Gecex nº 866 reduziu as alíquotas de 15 produtos de tecnologia que haviam sido afetados. Placas de vídeo, processadores e placas-mãe estão entre eles e voltaram às alíquotas anteriores. O restante da lista, com mais de mil produtos, manteve o aumento.

O vaivém gerou incerteza para importadores, mas não explica a alta das GPUs, puxada pela escassez de memória.

Qual o peso do dólar no preço de eletrônicos?

Placas de vídeo, memórias e consoles são cotados em dólar no mercado internacional. Quando o real perde valor, o importador paga mais pelo mesmo produto antes mesmo de somar frete e impostos.

Lojas costumam segurar parte da variação enquanto vendem o estoque antigo e reajustam os preços quando chegam lotes novos. Em produtos de valor alto, uma diferença de poucos centavos na cotação pode significar centenas de reais no preço final.

Os preços de memória e placa de vídeo vão cair?

As projeções apontam para altas menores, não para queda. Para o terceiro trimestre de 2026, a TrendForce previu reajuste de 13% a 18% na DRAM e de 10% a 15% na NAND. Para o quarto trimestre, a estimativa ficou entre 10% e 15% para a DRAM e entre 15% e 20% para a NAND.

A desaceleração não vem de mais oferta. Os preços chegaram a um nível que fabricantes de PCs e celulares já não conseguem repassar por completo ao consumidor.

A TrendForce também projeta que a fatia de produção destinada à memória de PCs pode encolher em 2027, à medida que mais capacidade migra para servidores.

Como pagar menos em hardware no Brasil

Algumas medidas ajudam a reduzir o gasto enquanto os reajustes continuam:

Adiar upgrades que não são urgentes: se o PC atende ao uso diário, trocar memória ou placa de vídeo pode esperar a desaceleração dos reajustes;

se o PC atende ao uso diário, trocar memória ou placa de vídeo pode esperar a desaceleração dos reajustes; Comprar a capacidade que vai usar: 32 GB de RAM resolvem a maior parte dos usos de jogos e trabalho; pular para 64 GB só se justifica em edição de vídeo pesada ou modelos de IA locais;

32 GB de RAM resolvem a maior parte dos usos de jogos e trabalho; pular para 64 GB só se justifica em edição de vídeo pesada ou modelos de IA locais; Priorizar lojas com nota fiscal e garantia no Brasil: em placa de vídeo, fonte, notebook e console, a garantia local evita prejuízo em caso de defeito;

em placa de vídeo, fonte, notebook e console, a garantia local evita prejuízo em caso de defeito; Acompanhar o histórico de preço: comparadores como Zoom e Buscapé mostram a variação do produto e ajudam a identificar se a promoção é real;

comparadores como Zoom e Buscapé mostram a variação do produto e ajudam a identificar se a promoção é real; Avaliar usados com cuidado: placas de vídeo e consoles de segunda mão podem compensar, desde que o vendedor permita testar o aparelho e comprove a procedência.

Importar console ou GPU por conta própria costuma não compensar. Depois de somar tributos e frete, a diferença de preço tende a desaparecer, e o comprador perde a garantia nacional e o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.