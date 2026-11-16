TV com borrões em cenas rápidas? Como testar e ajustar a suavização de movimento

A bola que deixa rastro na transmissão de futebol ou a panorâmica que parece "rasgar" na tela costumam ter duas origens diferentes quando a TV cria borrões em cenas rápidas.

A primeira é o desfoque de movimento (motion blur), que acontece quando o painel não troca o estado dos pixels a tempo de acompanhar a imagem.

A segunda é a própria suavização de movimento, recurso que insere quadros artificiais e pode gerar ruído, halos e contornos duplicados ao redor de objetos velozes.

Cada causa pede um ajuste diferente. Por isso, o teste começa com a suavização desligada, para criar uma referência, e só depois passa pelos outros modos.

Por que a TV cria borrões em cenas rápidas?

A TV exibe uma sequência de imagens paradas, enquanto o olho acompanha o objeto de forma contínua. Se os pixels demoram a mudar de cor, o cérebro percebe um rastro.

O efeito pesa mais em modelos de entrada com painel de 60 Hz e em telas grandes, nas quais o objeto percorre uma distância maior a cada quadro.

A origem do vídeo também conta: filmes e séries são gravados, em geral, a 24 quadros por segundo, e transmissões esportivas usam 30 ou 60. Streaming com conexão instável também borra a imagem por compressão.

O que é a suavização de movimento e por que ela gera ruído?

A suavização de movimento, também chamada de interpolação de quadros, analisa duas imagens consecutivas, calcula o deslocamento dos objetos e cria quadros intermediários entre elas. Cada fabricante batiza o recurso de um jeito: Motionflow na Sony, Auto Motion Plus na Samsung e TruMotion na LG.

O cálculo nem sempre acerta. Segundo a página de suporte da Sony, o processamento do Motionflow pode provocar ruído visual em trocas de cena e nas bordas da tela durante movimentos rápidos.

Em filmes, a fluidez extra produz o chamado efeito novela, que dá à imagem aparência de vídeo caseiro.

Como testar a suavização de movimento na TV

O teste vale para qualquer marca e deve usar um trecho em que o problema apareça com facilidade.

Escolha uma cena repetível: use um trecho de 20 a 30 segundos com movimento lateral rápido, como um lance de futebol gravado ou uma perseguição de carros. Vídeos de "motion blur test" no YouTube também servem; Anote o ajuste original: registre o modo de imagem em uso (Padrão, Cinema ou Vívido, por exemplo) e a configuração de movimento; Desligue a suavização: assista à cena com o recurso desativado. Essa é a referência; Teste um modo por vez: volte ao menu de movimento e repita a mesma cena em cada opção disponível; Observe além do rastro: repare nas bordas de objetos, em placares e letreiros em movimento e nas trocas de cena. Um ajuste pode reduzir o borrão e criar outro defeito; Repita no Modo Jogo : se o ruído continuar mesmo com a suavização desligada, mude o modo de imagem para Jogo e assista à cena de novo.

Fotos de celular não servem para comparar ajustes, porque a câmera pode registrar borrões que não existem na tela.

Como interpretar o resultado do teste

O rastro aparece com a suavização desligada: o borrão vem do painel, da taxa de quadros do conteúdo ou da qualidade do sinal. Ajustes de movimento disfarçam o efeito, mas não eliminam a limitação da tela;

o borrão vem do painel, da taxa de quadros do conteúdo ou da qualidade do sinal. Ajustes de movimento disfarçam o efeito, mas não eliminam a limitação da tela; O borrão diminui, mas surgem halos ou contornos duplicados: a suavização está criando artefatos. Reduza a intensidade ou desligue o recurso;

a suavização está criando artefatos. Reduza a intensidade ou desligue o recurso; Um modo voltado à nitidez reduz o rastro sem gerar ruído: a TV se beneficia do processamento, e esse é o ajuste a manter para conteúdo rápido;

a TV se beneficia do processamento, e esse é o ajuste a manter para conteúdo rápido; A imagem dá pequenos trancos em panorâmicas de filmes: trata-se do judder , engasgo típico de conteúdo gravado a 24 quadros por segundo. Um nível baixo de suavização atenua o efeito sem provocar o efeito novela.

Se o borrão aparece em um único aplicativo e some nos outros, a causa provável é a transmissão. Quando ele se repete em apps, canais e entradas HDMI diferentes, a investigação volta para o painel e para os ajustes de imagem.

Como ajustar o Motionflow em TVs Sony

A Sony descreve o procedimento em sua central de suporte. Os nomes dos menus mudam conforme a versão do sistema, e nem todo modelo exibe o Motionflow: nesses aparelhos, a TV regula o recurso de forma automática.

Abra as configurações: pressione o botão de Configurações rápidas (ícone de engrenagem) ou o botão Home e selecione Configurações; Chegue ao Motionflow: acesse Imagem ou Visor e som, depois Configurações avançadas, Movimento e Motionflow. Em modelos mais novos, o caminho começa por Imagem e visor ou Configurações BRAVIA; Troque o modo: com o vídeo rodando na tela, alterne entre os modos de Motionflow e veja se o ruído diminui; Ajuste a Suavidade: se nenhum modo resolver, selecione Personalizado e reduza o nível de Suavidade com as setas do controle; Desligue o recurso: se o ruído persistir, mude o Motionflow para Desligado; Use o Modo Jogo: como última tentativa, troque o Modo de imagem para Jogo. A opção não existe em todos os modelos.

No modo Personalizado, parte dos modelos exibe também a barra de Nitidez, que reduz o rastro sem criar quadros intermediários. Em níveis altos, esse ajuste pode escurecer a imagem.

Onde fica a suavização de movimento em TVs Samsung e LG

Samsung: o Auto Motion Plus fica em Configurações, Imagem e Configurações de especialista. No modo Personalizado, o menu libera duas barras, Redução de desfoque e Redução de vibração, que podem ser reguladas em separado;

o Auto Motion Plus fica em Configurações, Imagem e Configurações de especialista. No modo Personalizado, o menu libera duas barras, Redução de desfoque e Redução de vibração, que podem ser reguladas em separado; LG: o TruMotion fica em Configurações, Todas as configurações, Imagem, Configurações avançadas e Clareza, de acordo com a versão do webOS. Se a opção aparecer bloqueada, trocar o modo de imagem para Cinema libera o ajuste.

Nas duas fabricantes, o Modo Jogo desativa a interpolação para reduzir o atraso entre o comando no controle e a ação na tela.

Qual ajuste usar para cada tipo de conteúdo?

A orientação é usar o menor nível de suavização que elimine o incômodo sem gerar ruído:

Filmes e séries: suavização desligada ou no nível mais baixo, para preservar o aspecto de cinema;

suavização desligada ou no nível mais baixo, para preservar o aspecto de cinema; Esportes: modo voltado à nitidez ou Personalizado com redução de desfoque moderada, desde que bola e placar não ganhem contornos duplicados;

modo voltado à nitidez ou Personalizado com redução de desfoque moderada, desde que bola e placar não ganhem contornos duplicados; Videogame: Modo Jogo, que desliga a interpolação e reduz o atraso de resposta;

Modo Jogo, que desliga a interpolação e reduz o atraso de resposta; Noticiário e programas de auditório: suavização baixa ou desligada.