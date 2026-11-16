TV com borrões em cenas rápidas? Como testar e ajustar a suavização de movimento

Suavização de movimento: ajuste na TV reduz borrões em cenas rápidas, mas pode criar ruído e efeito novela
Colaboradora
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17h00.
Borrões em cenas rápidas na TV costumam ter duas origens: o desfoque de movimento do painel, que não troca o estado dos pixels a tempo, e a própria suavização de movimento, que insere quadros artificiais e pode gerar ruído e contornos duplicados. A reportagem explica as duas causas, propõe um teste com a mesma cena em cada ajuste, ensina a interpretar o resultado e mostra onde ficam os ajustes em TVs Sony, Samsung e LG, com recomendações para filmes, esportes, videogame e noticiário.
A bola que deixa rastro na transmissão de futebol ou a panorâmica que parece "rasgar" na tela costumam ter duas origens diferentes quando a TV cria borrões em cenas rápidas.
A primeira é o desfoque de movimento (motion blur), que acontece quando o painel não troca o estado dos pixels a tempo de acompanhar a imagem.
A segunda é a própria suavização de movimento, recurso que insere quadros artificiais e pode gerar ruído, halos e contornos duplicados ao redor de objetos velozes.
Cada causa pede um ajuste diferente. Por isso, o teste começa com a suavização desligada, para criar uma referência, e só depois passa pelos outros modos.
A TV exibe uma sequência de imagens paradas, enquanto o olho acompanha o objeto de forma contínua. Se os pixels demoram a mudar de cor, o cérebro percebe um rastro.
O efeito pesa mais em modelos de entrada com painel de 60 Hz e em telas grandes, nas quais o objeto percorre uma distância maior a cada quadro.
A origem do vídeo também conta: filmes e séries são gravados, em geral, a 24 quadros por segundo, e transmissões esportivas usam 30 ou 60. Streaming com conexão instável também borra a imagem por compressão.
A suavização de movimento, também chamada de interpolação de quadros, analisa duas imagens consecutivas, calcula o deslocamento dos objetos e cria quadros intermediários entre elas. Cada fabricante batiza o recurso de um jeito: Motionflow na Sony, Auto Motion Plus na Samsung e TruMotion na LG.
O cálculo nem sempre acerta. Segundo a página de suporte da Sony, o processamento do Motionflow pode provocar ruído visual em trocas de cena e nas bordas da tela durante movimentos rápidos.
Em filmes, a fluidez extra produz o chamado efeito novela, que dá à imagem aparência de vídeo caseiro.
O teste vale para qualquer marca e deve usar um trecho em que o problema apareça com facilidade.
Fotos de celular não servem para comparar ajustes, porque a câmera pode registrar borrões que não existem na tela.
Se o borrão aparece em um único aplicativo e some nos outros, a causa provável é a transmissão. Quando ele se repete em apps, canais e entradas HDMI diferentes, a investigação volta para o painel e para os ajustes de imagem.
A Sony descreve o procedimento em sua central de suporte. Os nomes dos menus mudam conforme a versão do sistema, e nem todo modelo exibe o Motionflow: nesses aparelhos, a TV regula o recurso de forma automática.
No modo Personalizado, parte dos modelos exibe também a barra de Nitidez, que reduz o rastro sem criar quadros intermediários. Em níveis altos, esse ajuste pode escurecer a imagem.
Nas duas fabricantes, o Modo Jogo desativa a interpolação para reduzir o atraso entre o comando no controle e a ação na tela.
A orientação é usar o menor nível de suavização que elimine o incômodo sem gerar ruído:
Em parte. A inserção de quadros pode disfarçar o rastro, mas não elimina a limitação do painel e pode criar ruído, halos e efeito novela.
O efeito vem da interpolação de quadros, ativada por padrão em muitas TVs. Desligar ou reduzir a suavização resolve.
Em filmes gravados a 24 quadros por segundo, pode evidenciar pequenos trancos em panorâmicas. Um nível baixo de suavização equilibra os dois efeitos.
Nem sempre. Transmissões com baixa taxa de quadros ou conexão instável também borram a imagem. Se o problema aparece em todos os apps e entradas HDMI, a causa está no painel ou nos ajustes.
Não garante. Ele desliga processamentos que causam ruído e atraso, mas não muda o tempo de resposta do painel.
Glossário
Interpolação de quadros
Processamento que analisa duas imagens consecutivas e cria quadros intermediários entre elas para deixar o movimento mais fluido na tela.
Efeito novela
Aparência de vídeo caseiro ou de novela que filmes ganham quando a TV aplica suavização de movimento em conteúdo gravado a 24 quadros por segundo.
Judder
Pequenos trancos visíveis em panorâmicas de filmes, típicos de conteúdo gravado a 24 quadros por segundo exibido em telas de 60 Hz.
Modo Jogo
Modo de imagem das TVs que desliga processamentos como a interpolação de quadros para reduzir o atraso entre o comando no controle e a ação na tela.