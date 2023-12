Celular Seguro ainda é pouco efetivo para inutilizar aparelhos; Google e Apple não estão no programa

O Projeto Celular Seguro, recém-lançado pelo Ministério da Justiça, tem como objetivo combater o roubo de smartphones. A proposta é tornar os dispositivos roubados inoperantes por completo, inutilizando o sistema operacional, e também desconectando os apps bancários, segundo declaração do secretário executivo Ricardo Capelli. Contudo, a eficácia do projeto é questionada devido à não participação de Apple, Google e Samsung, empresas líderes em sistemas operacionais móveis no Brasil.

O Celular Seguro visa agilizar a comunicação entre consumidores e instituições como bancos e operadoras de telefonia, em caso de roubo.

Utilizando o Gov.br, o usuário pode vincular seu dispositivo a sua conta, facilitando a notificação de ocorrências através de um aplicativo ou website.

Com isso, espera-se que bancos restrinjam o acesso a aplicativos e operadoras incluam o IMEI do aparelho em listas de bloqueio, impedindo o uso em redes móveis.

A ausência das três gigantes da tecnologia implica em limitações. Apple, Google e Samsung, responsáveis pelos sistemas iOS, Android e One UI, respectivamente, possuem seus próprios métodos para rastrear e bloquear aparelhos roubados.

Estes métodos requerem autenticação por meio de contas específicas e atuam independentemente do projeto do governo.

Ainda que o Google tenha demonstrado apoio à iniciativa, a integração entre o alerta do Celular Seguro e o sistema Android não está prevista. Situação semelhante ocorre com a Samsung e a Apple, que oferecem soluções de segurança próprias e não se pronunciaram sobre uma possível adesão ao projeto.