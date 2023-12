‘Celular cripto’ enfrenta problemas após alta procura e tem pedidos cancelados

Um celular que se conecta à rede blockchain da Solana se tornou um sucesso em vendas recentemente, chegando a esgotar nos Estados Unidos e na Europa e unidades serem comercializadas no eBay por até cinco vezes o preço do iPhone. Agora, alguns clientes tiveram seus pedidos cancelados na loja oficial da Solana Mobile.

A empresa, que comercializa oficialmente o smartphone Solana Saga, alegou “problemas de gerenciamento de estoque” em sua conta no X (antigo Twitter).

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

O telefone havia se tornado um sucesso não apenas por sua conectividade ao blockchain da Solana, quinto maior do mundo em valor de mercado. Além disso, cada smartphone dava direito a um “airdrop”, uma espécie de distribuição gratuita da criptomoeda BONK, que chegou a disparar mais de 14.500%.

A BONK faz parte do ecossistema da Solana e é uma das criptomoedas inspiradas em meme que mais chamou a atenção nos últimos tempos. O cancelamento dos pedidos de Solana Saga pode atrapalhar os planos dos clientes que contavam com as unidades de BONK, apesar do preço da criptomoeda já ter recuado e estar em queda de 35% na última semana.

Cancelamento de pedidos

“Ao trabalhar para atender pedidos, soubemos de um problema de gerenciamento de estoque com nosso distribuidor terceirizado que resultou em uma representação imprecisa de nosso estoque. Dado isso, infelizmente não podemos atender pedidos feitos após o estoque acabar”, disse a empresa no X.

A Solana Mobile disse que todos os clientes afetados foram informados e receberão reembolso nos próximos dias, pedindo desculpas pelo transtorno. Os clientes que não receberam um aviso de cancelamento deverão receber um aviso de envio até o final do ano.

Além do problema de estoque, alguns pedidos também foram cancelados após serem sinalizados por “atividades suspeitas devido a pedidos excessivos de dispositivos ou risco de pagamento”, disse a Solana Mobile.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok