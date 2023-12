Celular seguro: veja passo a passo para bloquear aparelho roubado no app do governo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) vai lançar nesta terça-feira, 19, às 15h, o site e aplicativo Celular Seguro, ferramenta criada pelo governo para bloquear aparelhos roubados e barrar os acessos a contas de bancos e serviços. Com a iniciativa, a vítima de furto ou roubo poderá bloquear o aparelho, a linha telefônica e os aplicativos bancários em poucos cliques. A medida funcionará como uma forma de botão de segurança.



Como vai funcionar o aplicativo para bloquear celular roubado

O serviço é uma parceria entre o governo federal, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), instituições financeiras e entidades privadas são parceiras da ação. No caso da Febraban, todos os bancos filiados aderiram à iniciativa.

A ferramenta estará disponível na internet, além de aplicativos para Android e iOS. O registro do usuário será feito com a mesma conta utilizada no gov.br. Cada pessoa cadastrada no Celular Seguro poderá indicar pessoas de confiança, que poderão efetuar os bloqueios da linha telefônica, caso o titular tenha o celular roubado ou furtado.

De acordo com o secretário-executivo da pasta, Ricardo Cappelli, os celulares roubados serão transformados “num pedaço de metal inútil” após o bloqueio.

Como instalar e configurar o aplicativo do governo para bloquear celular roubado

Baixe o aplicativo Celular Seguro na loja de aplicativos do seu celular (Google Play para Android e App Store para IOS) O login será feito na conta Gov.br. Leia o termo de uso e clique em “concordo”; Na página inicial será possível cadastrar quantos aparelhos quiser, desde que eles estejam no seu CPF; Será solicitado o cadastro de celulares de pessoas de confiança. Se seu aparelho for roubado, uma dessas pessoas poderá solicitar o bloqueio.

Como será o registro de ocorrência de roubo de celular no app do governo

O registro da ocorrência de perda, roubo ou furto poderá ser feito pelo app ou site pelo dono do aparelho ou pela pessoa de confiança indicada como contato de segurança. Para cadastrar a ocorrência:

acesse “meus telefones” ou “telefones de confiança”; encontre o celular perdido na lista; clique em “alerta”; preencha as informações solicitadas; será exibido um número de protocolo. Guarde-o; depois de concluído o registro, as empresas participantes do programa são comunicadas e o telefone fica inutilizável; importante – o registro da ocorrência não substitui a comunicação a autoridades policiais, operadores de telefonia e instituições financeiras.

*Após registrar a ocorrência na plataforma, é necessário guardar o número do protocolo e registrar boletim de ocorrência na delegacia.