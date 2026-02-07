Banco Inter está fora do ar? Veja serviços afetados neste sábado, 7

Instabilidade no Banco Inter é registrada por usuários e plataformas de monitoramento. Serviços como PIX e internet banking apresentaram falhas. (Banco Inter/Divulgação)
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 13h15.
Neste sábado, 7, usuários do Banco Inter relataram que diversas funções do aplicativo e do internet banking estão fora do ar.
Segundo relatos de usuários e dados do site Downdetector, que acompanha falhas em serviços online, o aplicativo do Banco Inter apresentou instabilidade nesta manhã, com destaque para instabilidade no Pix. Os problemas mais frequentemente citados pelos clientes incluem:
Erros ao tentar entrar no aplicativo;
Login no internet banking falhando;
Dificuldade para fazer pagamentos de contas e transferências;
Serviços como PIX indisponíveis ou com erro.
Assim como outras instituições financeiras, o banco digital está sendo impactador por uma falha geral que afetou diversas instituições financeiras. Segundo o site DownDetector, o problema pode ter começado na Amazon Web Services (AWS), que teve um pico de reclamações nas últimas 24 horas.
Até o momento, o Banco Inter não divulgou uma formalização específica ou cronograma de normalização para as instabilidades mais recentes reportadas pelos usuários.
Clientes afetados são aconselhados a acompanhar os canais oficiais do banco e atualizações em tempo real por meio de plataformas de monitoramento.
Banco inter caiu? Não tô conseguindo fazer Pix
— mille⁷ ∞ ays ² (@lovebangdemi) February 7, 2026