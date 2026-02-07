Banco Inter está fora do ar? Veja serviços afetados neste sábado, 7

Neste sábado, 7, usuários do Banco Inter relataram que diversas funções do aplicativo e do internet banking estão fora do ar.

Segundo relatos de usuários e dados do site Downdetector, que acompanha falhas em serviços online, o aplicativo do Banco Inter apresentou instabilidade nesta manhã, com destaque para instabilidade no Pix. Os problemas mais frequentemente citados pelos clientes incluem:

Erros ao tentar entrar no aplicativo;

Login no internet banking falhando;

Dificuldade para fazer pagamentos de contas e transferências;

Serviços como PIX indisponíveis ou com erro.

Assim como outras instituições financeiras, o banco digital está sendo impactador por uma falha geral que afetou diversas instituições financeiras. Segundo o site DownDetector, o problema pode ter começado na Amazon Web Services (AWS), que teve um pico de reclamações nas últimas 24 horas.

O Banco Inter confirmou que está fora do ar?

Até o momento, o Banco Inter não divulgou uma formalização específica ou cronograma de normalização para as instabilidades mais recentes reportadas pelos usuários.

Clientes afetados são aconselhados a acompanhar os canais oficiais do banco e atualizações em tempo real por meio de plataformas de monitoramento.