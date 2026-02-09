BTG Pactual: com receitas recordes, lucro cresce 40% no 4º tri, para R$ 4,6 bilhões

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) reportou lucro líquido de R$ 4,6 bilhões no quarto trimestre do ano passado. A cifra é 40% maior do que a registrada no mesmo período, em 2024. No acumulado de 2025, o lucro do banco chegou a R$ 16,7 bilhões, com crescimento de 35%.

As linhas finais do balanço foram impulsionadas por receitas recordes no ano em praticamente todas as linhas de negócio. As receitas totais cresceram 32% em 2025 na comparação com o ano anterior, para R$ 33 bilhões. No quarto trimestre, a cifra foi de R$ 9,09 bilhões.

Em sales & trading, de negociação de ativos no mercado secundário, a receita totalizou R$ 7,2 bilhões em 2025. O BTG atribuiu a performance à "forte contribuição" das atividades com clientes, como os investidores institucionais (fundos e gestoras). No quarto trimestre, a receita do segmento foi de R$ 2 bilhões.

A receita de crédito corporativo, somando grandes empresas (Corporate Lending) e pequenas e médias (Business Banking), foi de R$ 8,4 bilhões no ano e de R$ 2,2 bilhões no trimestre. O portfólio terminou o ano em R$ 262,3 bilhões, com alta de 18,3% em relação a 2024, sendo R$ 32,2 bilhões em PMEs.

Por fim, as receitas com banco de investimento (investment banking) atingiu R$ 692 milhões no quarto trimestre e R$ 2,5 bilhões no acumulado do ano, com alta de 35,8% e 19%, respectivamente. O segmento foi movimentado, sobretudo, por emissões de dívidas (DCM), com uma demanda maior por renda fixa em um cenário de juros altos, e operações de fusões e aquisições (M&A).

O BTG também superou com folga a projeção de retorno sobre patrimônio (ROAE, na sigla em inglês), alcançando rentabilidade de 27,5% no quarto trimestre e de 26,9% no ano. Para 2026, o guidance é manter o ROAE acima de 25%.

O banco fechou 2025 com captação líquida de R$ 354 bilhões, dinheiro levantado de forma orgânica. O total de ativos sob gestão atingiu R$ 2,5 trilhões. A receita de asset management do banco totalizou R$ 3 bilhões no ano e R$ 860 milhões no quarto trimestre. A de wealth management e personal banking chegou à cifra anual de R$ 5 bilhões, sendo R$ 1,4 bilhão na reta final de 2025.

"O lucro recorde e o ROAE de 26,9%, aliados às captações líquidas de R$ 354 bilhões no ano, evidenciam os investimentos estratégicos realizados ao longo da última década, que consolidam o BTG Pactual como um banco completo focado em seus clientes", afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, em comunicado à respeito do balanço.

O total de despesas operacionais do banco foi de R$ 11,71 bilhões no ano cheio e de R$ 3,228 bilhões no quarto trimestre, sem contar efeitos não recorrentes.