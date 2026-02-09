Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

BTG Pactual: com receitas recordes, lucro cresce 40% no 4º tri, para R$ 4,6 bilhões

Rentabilidade do banco encostou nos 27%, superando projeções de começo de ano

BTG Pactual: receitas recordes em todas as linhas de negócios (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

BTG Pactual: receitas recordes em todas as linhas de negócios (Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 06h04.

Última atualização em 9 de fevereiro de 2026 às 06h33.

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) reportou lucro líquido de R$ 4,6 bilhões no quarto trimestre do ano passado. A cifra é 40% maior do que a registrada no mesmo período, em 2024. No acumulado de 2025, o lucro do banco chegou a R$ 16,7 bilhões, com crescimento de 35%.

As linhas finais do balanço foram impulsionadas por receitas recordes no ano em praticamente todas as linhas de negócio. As receitas totais cresceram 32% em 2025 na comparação com o ano anterior, para R$ 33 bilhões. No quarto trimestre, a cifra foi de R$ 9,09 bilhões.

Em sales & trading, de negociação de ativos no mercado secundário, a receita totalizou R$ 7,2 bilhões em 2025. O BTG atribuiu a performance à "forte contribuição" das atividades com clientes, como os investidores institucionais (fundos e gestoras). No quarto trimestre, a receita do segmento foi de R$ 2 bilhões.

A receita de crédito corporativo, somando grandes empresas (Corporate Lending) e pequenas e médias (Business Banking), foi de R$ 8,4 bilhões no ano e de R$ 2,2 bilhões no trimestre. O portfólio terminou o ano em R$ 262,3 bilhões, com alta de 18,3% em relação a 2024, sendo R$ 32,2 bilhões em PMEs.

Por fim, as receitas com banco de investimento (investment banking) atingiu R$ 692 milhões no quarto trimestre e R$ 2,5 bilhões no acumulado do ano, com alta de 35,8% e 19%, respectivamente. O segmento foi movimentado, sobretudo, por emissões de dívidas (DCM), com uma demanda maior por renda fixa em um cenário de juros altos, e operações de fusões e aquisições (M&A).

O BTG também superou com folga a projeção de retorno sobre patrimônio (ROAE, na sigla em inglês), alcançando rentabilidade de 27,5% no quarto trimestre e de 26,9% no ano. Para 2026, o guidance é manter o ROAE acima de 25%.

O banco fechou 2025 com captação líquida de R$ 354 bilhões, dinheiro levantado de forma orgânica. O total de ativos sob gestão atingiu R$ 2,5 trilhões. A receita de asset management do banco totalizou R$ 3 bilhões no ano e R$ 860 milhões no quarto trimestre. A de wealth management personal banking chegou à cifra anual de R$ 5 bilhões, sendo R$ 1,4 bilhão na reta final de 2025.

"O lucro recorde e o ROAE de 26,9%, aliados às captações líquidas de R$ 354 bilhões no ano, evidenciam os investimentos estratégicos realizados ao longo da última década, que consolidam o BTG Pactual como um banco completo focado em seus clientes", afirma Roberto Sallouti, CEO do BTG Pactual, em comunicado à respeito do balanço.

O total de despesas operacionais do banco foi de R$ 11,71 bilhões no ano cheio e de R$ 3,228 bilhões no quarto trimestre, sem contar efeitos não recorrentes.

Acompanhe tudo sobre:BTG PactualBancosBalanços

Mais de Invest

Rali, susto e retomada: o novo jogo do Ibovespa em 2026

Focus, inflação nos EUA e discursos do Fed: o que move os mercados

Empresa de telemedicina desiste de versão alternativa do Wegovy nos EUA

Como declara investimento em ações no Imposto de Renda 2026

Mais na Exame

Pop

BBB 26: enquete aponta disputa entre Babu e Sarah no 'Paredão de Veteranos'

Mercados

Rali, susto e retomada: o novo jogo do Ibovespa em 2026

Negócios

Empreendedores veem 2026 desafiador no Brasil, mas confiam no próprio negócio

Economia

Após ata, aposta por corte de 0,5 ponto na Selic em março ganha força