Falha na Amazon Web Services derruba Pix e apps de bancos neste sábado, 7

A AWS é a principal provedora de computação em nuvem usada por bancos e instituições de pagamento no Brasil. Parte relevante dos sistemas que sustentam o Pix — como processamento de transações, autenticação, segurança e escalabilidade — opera em ambientes hospedados na plataforma da Amazon. Assim, falhas pontuais na nuvem podem gerar efeitos em cascata sobre diversos serviços ao mesmo tempo.
Até o momento, nem a Amazon, nem o Banco Central se pronunciaram oficialmente sobre a origem exata da instabilidade. Bancos afetados também não detalharam se houve indisponibilidade total ou apenas degradação de desempenho.