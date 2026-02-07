Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Falha na Amazon Web Services derruba Pix e apps de bancos neste sábado, 7

Instabilidade em serviços da Amazon Web Services gerou dificuldades no Pix e em aplicativos bancários, segundo relatos de usuários e dados do DownDetector

(SOPA Images / Colaborador/Getty Images)

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12h15.

Última atualização em 7 de fevereiro de 2026 às 12h22.

Uma falha generalizada afeta alguns bancos brasileiros e o Pix neste sábado, 7. Segundo o site DownDetector, o problema pode ter começado na Amazon Web Services, que teve mais de 134 reclamações nas últimas 24 horas.

Relatos de usuários nas redes sociais indicam dificuldades para realizar transferências via Pix, acessar aplicativos bancários e concluir pagamentos em diferentes instituições. As queixas envolvem bancos tradicionais e fintechs, como Itaú, Nubank, Santander e outros.

O que é a AWS?

A AWS é a principal provedora de computação em nuvem usada por bancos e instituições de pagamento no Brasil. Parte relevante dos sistemas que sustentam o Pix — como processamento de transações, autenticação, segurança e escalabilidade — opera em ambientes hospedados na plataforma da Amazon. Assim, falhas pontuais na nuvem podem gerar efeitos em cascata sobre diversos serviços ao mesmo tempo.

Até o momento, nem a Amazon, nem o Banco Central se pronunciaram oficialmente sobre a origem exata da instabilidade. Bancos afetados também não detalharam se houve indisponibilidade total ou apenas degradação de desempenho.

