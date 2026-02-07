Falha na Amazon Web Services derruba Pix e apps de bancos neste sábado, 7

Uma falha generalizada afeta alguns bancos brasileiros e o Pix neste sábado, 7. Segundo o site DownDetector, o problema pode ter começado na Amazon Web Services, que teve mais de 134 reclamações nas últimas 24 horas.

Relatos de usuários nas redes sociais indicam dificuldades para realizar transferências via Pix, acessar aplicativos bancários e concluir pagamentos em diferentes instituições. As queixas envolvem bancos tradicionais e fintechs, como Itaú, Nubank, Santander e outros.

O que é a AWS?