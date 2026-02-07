Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Falha no Pix: o que é a Amazon Web Services, a infraestrutura invisível da internet

Plataforma de computação em nuvem da Amazon sustenta bancos, governos, streaming, apps e parte crítica da economia digital global

Amazon Web Services (AWS) é a divisão de computação em nuvem da gigante varejista (Noah Berger / Amazon/Divulgação)

Amazon Web Services (AWS) é a divisão de computação em nuvem da gigante varejista (Noah Berger / Amazon/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 12h27.

A Amazon Web Services (AWS) é a divisão de computação em nuvem da Amazon e hoje ocupa a posição de maior provedora de infraestrutura digital do mundo. Criada em 2006, a plataforma fornece servidores, armazenamento, bancos de dados, segurança e ferramentas de inteligência artificial por meio da internet, no modelo de pagamento conforme o uso.

Na prática, a AWS substitui a necessidade de empresas manterem data centers próprios, com prédios, equipamentos físicos, energia, refrigeração e equipes especializadas. Em vez disso, companhias “alugam” capacidade computacional da Amazon e escalam seus sistemas de forma quase instantânea.

Como a AWS funciona

A AWS opera por meio de uma rede global de data centers distribuídos em regiões e zonas de disponibilidade. Cada região reúne múltiplos centros independentes, o que permite que sistemas continuem operando mesmo diante de falhas técnicas localizadas.

Entre os serviços mais usados estão:

  • Computação (máquinas virtuais e processamento sob demanda)

  • Armazenamento de dados

  • Bancos de dados

  • Ferramentas de segurança e criptografia

  • Análise de dados e inteligência artificial

O modelo permite que empresas aumentem ou reduzam capacidade em segundos, pagando apenas pelo que utilizam.

Por que a AWS é tão estratégica

A AWS se tornou peça central da economia digital por três fatores principais: escala, confiabilidade e custo.

A plataforma atende desde startups até grandes corporações globais, como bancos, operadoras de cartão, plataformas de streaming, redes sociais, governos e empresas de tecnologia. Serviços populares como Netflix, Spotify, Airbnb, Nubank, iFood e parte da infraestrutura do Pix utilizam a AWS em diferentes níveis.

No setor financeiro, a nuvem da Amazon viabiliza operações que exigem funcionamento contínuo, como pagamentos instantâneos, análise de risco, prevenção a fraudes e autenticação de transações.

AWS e o sistema financeiro

Bancos e fintechs utilizam a AWS para processar milhões de transações simultâneas com alta disponibilidade. Em picos de uso — como dias de pagamento ou datas promocionais — os sistemas escalam automaticamente.

A plataforma também oferece certificações e padrões de segurança exigidos por reguladores, como o Banco Central, o que facilita a entrada de novos players no mercado financeiro.

Ferramentas de criptografia e módulos de segurança de hardware permitem a proteção de dados sensíveis e a assinatura digital de operações, reduzindo riscos de fraude.

Impacto econômico

A AWS é hoje a unidade mais lucrativa da Amazon. Embora represente uma parcela menor da receita total do grupo, responde por uma fatia relevante do lucro operacional.

Seu crescimento ajudou a redefinir a forma como empresas investem em tecnologia, acelerando a digitalização de setores tradicionais e reduzindo barreiras de entrada para novos negócios.

Dependência e riscos

A concentração de serviços críticos em grandes provedores de nuvem também gera debates sobre dependência tecnológica. Falhas na AWS, ainda que raras, podem causar impactos simultâneos em múltiplas empresas e serviços, especialmente quando diferentes instituições compartilham a mesma infraestrutura.

Acompanhe tudo sobre:Amazon

Mais de Tecnologia

Falha na Amazon Web Services derruba Pix e apps de bancos neste sábado, 7

Grupo Smart Fit aposta em app único para expandir rede de estúdios

WhatsApp prepara recurso de segurança para menores no Brasil

Spotify vai vender livros físicos para competir com Amazon

Mais na Exame

Tecnologia

Falha na Amazon Web Services derruba Pix e apps de bancos neste sábado, 7

Minhas Finanças

Pix fora do ar? Forma de pagamento passa por instabilidades neste sábado, 7

Esporte

Gael Monfils desiste do Rio Open e amplia lista de baixas em 2026

Negócios

Musk perto do US$ 1 trilhão: alguém já foi mais rico que o homem mais rico do mundo?