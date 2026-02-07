Falha no Pix: o que é a Amazon Web Services, a infraestrutura invisível da internet

A Amazon Web Services (AWS) é a divisão de computação em nuvem da Amazon e hoje ocupa a posição de maior provedora de infraestrutura digital do mundo. Criada em 2006, a plataforma fornece servidores, armazenamento, bancos de dados, segurança e ferramentas de inteligência artificial por meio da internet, no modelo de pagamento conforme o uso.

Na prática, a AWS substitui a necessidade de empresas manterem data centers próprios, com prédios, equipamentos físicos, energia, refrigeração e equipes especializadas. Em vez disso, companhias “alugam” capacidade computacional da Amazon e escalam seus sistemas de forma quase instantânea.

Como a AWS funciona

A AWS opera por meio de uma rede global de data centers distribuídos em regiões e zonas de disponibilidade. Cada região reúne múltiplos centros independentes, o que permite que sistemas continuem operando mesmo diante de falhas técnicas localizadas.

Entre os serviços mais usados estão:

Computação (máquinas virtuais e processamento sob demanda)

Armazenamento de dados

Bancos de dados

Ferramentas de segurança e criptografia

Análise de dados e inteligência artificial

O modelo permite que empresas aumentem ou reduzam capacidade em segundos, pagando apenas pelo que utilizam.

Por que a AWS é tão estratégica

A AWS se tornou peça central da economia digital por três fatores principais: escala, confiabilidade e custo.

A plataforma atende desde startups até grandes corporações globais, como bancos, operadoras de cartão, plataformas de streaming, redes sociais, governos e empresas de tecnologia. Serviços populares como Netflix, Spotify, Airbnb, Nubank, iFood e parte da infraestrutura do Pix utilizam a AWS em diferentes níveis.

No setor financeiro, a nuvem da Amazon viabiliza operações que exigem funcionamento contínuo, como pagamentos instantâneos, análise de risco, prevenção a fraudes e autenticação de transações.

AWS e o sistema financeiro

Bancos e fintechs utilizam a AWS para processar milhões de transações simultâneas com alta disponibilidade. Em picos de uso — como dias de pagamento ou datas promocionais — os sistemas escalam automaticamente.

A plataforma também oferece certificações e padrões de segurança exigidos por reguladores, como o Banco Central, o que facilita a entrada de novos players no mercado financeiro.

Ferramentas de criptografia e módulos de segurança de hardware permitem a proteção de dados sensíveis e a assinatura digital de operações, reduzindo riscos de fraude.

Impacto econômico

A AWS é hoje a unidade mais lucrativa da Amazon. Embora represente uma parcela menor da receita total do grupo, responde por uma fatia relevante do lucro operacional.

Seu crescimento ajudou a redefinir a forma como empresas investem em tecnologia, acelerando a digitalização de setores tradicionais e reduzindo barreiras de entrada para novos negócios.

Dependência e riscos

A concentração de serviços críticos em grandes provedores de nuvem também gera debates sobre dependência tecnológica. Falhas na AWS, ainda que raras, podem causar impactos simultâneos em múltiplas empresas e serviços, especialmente quando diferentes instituições compartilham a mesma infraestrutura.