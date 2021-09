Apple anuncia novo design e 5G para o iPad Mini

Nesta terça-feira, 14, a Apple realizou o evento "California Streaming" para o anúncio do tão esperado iPhone 13 e a nova linha de smartwatches da marca, o Apple Watch. Porém, a empresa surpreendeu ao iniciar a conferência online anunciando o lançamento das novas versões do iPad e iPad Mini.

O iPad terá um novo processador, o A13 Bionic, e a Apple promete que o chip terá CPU 20% mais veloz do que a versão anterior, o A12.

"A13 está muito à frente da concorrência. Ele torna o iPad 3 vezes mais rápido do que o Chromebook mais vendido e 6 vezes mais rápido do que o tablet do Android", disse a porta-voz da Apple durante o evento.

Além disso, há uma nova câmera frontal de 12 megapixels que suporta o Center Stage, recurso que faz com que a câmera siga a pessoa sendo gravada.

Preços do novo iPad no Brasil:

64 GB: a partir de 3.999 reais

256 GB: a partir de 5.599 reais

O iPad será compatível com o Apple Pencil de primeira geração e o Apple Smart Keyboard. Ele estará disponível nas cores prata ou cinza espacial.

Novo iPad Mini

Além da nona geração do iPad, a Apple também aproveitou o evento para anunciar a "maior atualização de todos os tempos" do iPad Mini.

Com um design com bordas estreitas e cantos arredondados, o aparelho terá as opções roxo, rosa, "luz estelar" e cinza espacial.

Apesar de ainda ser o menor dispositivo da Apple, o iPad Mini virá com um tela maior que ao de seu predecessor: são 8,3 polegadas na nova versão, além de uma nova câmera ultralarga de 12 megapixels na frente com o recurso Center Stage.

O novo tablet também possui uma porta USB-C, Touch ID (sem Face ID) no topo superior da tela e gravação de vídeo 4K na parte traseira. Ele também suporta 5G, com velocidades de download de até 3,5 gigabits por segundo, e promete ter CPU 50% mais veloz.

Na nova versão, o Apple Pencil de segunda geração pode se fixar magneticamente ao lado do iPad para estar "sempre carregado e conectado" ao aparelho.

Preços do novo iPad Mini no Brasil:

64 GB: a partir de 6.199 reais

256 GB: a partir de 7.799 reais

