Apple Watch Series 7 tem tela maior e novas funcionalidades esportivas

Nesta terça-feira, 14, a Apple realizou o evento "California Streaming", onde anunciou o iPhone 13. E, junto do novo smartphone, o Apple Watch Series 7 teve suas características reveladas.

Para a nova versão do relógio, uma tela maior, de bordas mínimas, suportará um teclado alfabético com aprimoramento de texto via Inteligência Artificial (IA).

O Apple Watch Series 7 será comercializado com visor 41 e 45 mm de espessura. Segundo a Apple, essa tela permite exibir até 50% dos textos, além de possuir 70% mais brilho, melhorando a visibilidade em áreas externas.

A Apple afirma que o novo dispositivo é mais resistente à quedas, poeira, com certificação IP6X, e a mesma resistência à água da versão anterior.

O carregamento foi aprimorado com velocidades 33% mais rápidas, levando 45 minutos para ir de 0 a 80% de carga. Com duração de uso de até 18 horas.

A conexão do aparelho via cabo, para carregamento e transferência de dados, será USB-C, assim como outros produtos Apple lançados este ano.

Além das cores básicas, o Series 7 em alumínio terá variações: o habitual preto, dourado, azul e vermelho, além de um verde escuro.

O Apple Watch Series 7 estará disponível "no final do outono" americano, de acordo com a Apple - o que significa que ainda não há data de lançamento exata.

A linha do Apple Watch ainda inclui os modelos da Série 3 e SE sem alterações de preço ou recursos. O Apple Watch Série 7 mantém o mesmo preço da Série 6, de 399 dólares, sem previsão de preço no Brasil.

Além disso, o watchOS 8 apresentará suporte para detecção automática de bicicletas durante os treinos, com detecção de quedas e treinos otimizados e opção de configuração para bicicletas elétricas.

Há também a expansão do serviço Apple Fitness+ para outro países, com a indicação de que brasileiros poderão comprar a assinatura.

