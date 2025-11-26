Apple deve ultrapassar Samsung e assumir liderança global em smartphones

A Apple deve se tornar a maior fabricante de smartphones do mundo ainda em 2025, superando a Samsung pela primeira vez desde 2011. A projeção da Counterpoint Research, e divulgado pela Bloomberg, atribui a mudança ao desempenho da série iPhone 17 e ao aumento do número de consumidores atualizando seus aparelhos.

Os modelos lançados em setembro registraram crescimento de dois dígitos nas vendas nos Estados Unidos e na China, segundo análise da consultoria. A demanda também foi influenciada pela redução das tensões comerciais entre os dois países e pela desvalorização do dólar, que facilitou a compra de dispositivos em mercados emergentes.

A previsão aponta que as vendas do iPhone devem avançar 10% neste ano, superando os 4,6% estimados para a Samsung. O mercado global de celulares deve crescer 3,3% no mesmo período, com a Apple projetada para alcançar uma participação de 19,4%.

Ciclo de substituição favorece Apple

Ainda de acordo com a Counterpoint, o ponto de virada para o setor está no ciclo de troca de aparelhos. Analistas avaliam que muitos consumidores que compraram smartphones durante o período da pandemia já estão em fase de atualização, o que contribui para o aumento da demanda por modelos recentes.

Ele também apontou que cerca de 358 milhões de iPhones usados foram vendidos entre 2023 e o segundo trimestre de 2025, ampliando o número de usuários que podem migrar para dispositivos novos nos próximos anos.

A projeção é de que a Apple tende a ampliar sua liderança com lançamentos previstos para os próximos ciclos. Entre eles estão um iPhone dobrável e uma versão mais acessível, chamada iPhone 17e, previstos para 2026. A empresa deve ainda realizar uma reformulação completa do design do aparelho em 2027.

A consultoria estima que, mantendo-se as condições atuais, a Apple continuará como líder global em vendas de celulares até 2029.

No mês passado, a empresa informou que as vendas estão avançando mais rápido do que o previsto e indicou que o trimestre de final de ano deve registrar receita recorde de US$ 140 bilhões.