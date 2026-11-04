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Placa de vídeo e RAM: como saber se seu PC já roda IA e deixar de pagar ChatGPT ou Claude

Antes de comprar uma GPU, vale testar modelos menores e verificar memória, compatibilidade e o tipo de tarefa que o computador consegue executar

IA local: testar um modelo pequeno ajuda a decidir se vale investir em mais memória ou em uma placa de vídeo (Reprodução/Getty Images)

IA local: testar um modelo pequeno ajuda a decidir se vale investir em mais memória ou em uma placa de vídeo (Reprodução/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h19.

Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 14h26.

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Rodar IA local exige combinar modelo, memória e compatibilidade. Um teste com arquivos pequenos ajuda a avaliar se o PC atende à rotina antes de investir em hardware. A alternativa não instala os modelos proprietários do ChatGPT ou do Claude no computador.

Comprar uma placa de vídeo antes de testar inteligência artificial no computador pode inverter a ordem da decisão. Para quem quer experimentar um assistente local, o primeiro passo é descobrir o que a máquina que já está em casa consegue fazer.

Modelos menores permitem começar sem uma GPU dedicada, dependendo do programa e do computador. O limite aparece no tamanho da IA, na velocidade das respostas e na quantidade de informação que ela consegue processar de uma vez.

Quanto de RAM é preciso para começar?

O LM Studio recomenda 16 GB de RAM. Nos Macs com Apple Silicon, a documentação admite usar modelos menores em máquinas com 8 GB, desde que o contexto seja modesto. O programa exige macOS 14 ou posterior e não oferece suporte a Macs Intel.

No Windows x64, o processador precisa suportar AVX2. A documentação recomenda 4 GB de memória dedicada de vídeo, mas esse número não deve ser interpretado como garantia de que qualquer modelo funcionará. Compatibilidade do aplicativo e capacidade para uma tarefa são verificações diferentes.

O tamanho do download não é toda a memória necessária

Um exemplo de ponto de partida é o Qwen3 de 4 bilhões de parâmetros no catálogo do Ollama. A versão Q4_K_M aparece com arquivo de 2,5 GB. A quantização reduz a precisão numérica usada para armazenar os pesos e torna o modelo mais compacto.

Isso não significa que um computador com apenas 2,5 GB livres consiga usá-lo confortavelmente. O sistema operacional, o programa e a conversa também ocupam memória. Documentos maiores e conversas mais longas podem aumentar a necessidade de recursos.

Para avaliar a máquina, uma sequência prática é começar com um texto curto, pedir uma síntese e depois repetir a tarefa com um documento maior. Vale observar o tempo de resposta, o uso de memória e se o computador continua utilizável para outras atividades.

Quando faz sentido comprar uma placa de vídeo?

A GPU entra na conta quando a experiência obtida com o equipamento atual não atende à rotina. Antes da compra, é necessário conferir o suporte ao modelo exato da placa, ao sistema operacional e aos drivers.

A documentação do Ollama mantém listas de GPUs compatíveis. O suporte varia entre fabricantes e plataformas. Comprar apenas pelo nome da série ou pela quantidade de VRAM pode deixar de fora essa etapa.

O guia da EXAME sobre placa de vídeo e RAM para IA local apresenta outras configurações. A escolha final deve partir do modelo e da tarefa pretendidos, em vez de um requisito único para toda inteligência artificial.

Dá para substituir uma assinatura?

O LM Studio informa que conversas e documentos podem ser processados localmente depois que os modelos são baixados. Buscar novos modelos, fazer downloads e atualizar o aplicativo exige conexão. Essas condições estão descritas na documentação de operação offline.

A alternativa dispensa a assinatura de um chatbot para as tarefas executadas localmente, mas não elimina os custos do computador e da energia. Também não oferece, automaticamente, a mesma qualidade, integração ou conjunto de ferramentas dos serviços online. O ganho precisa ser avaliado na tarefa que o usuário realmente faz.

Perguntas frequentes

É possível instalar ChatGPT ou Claude localmente?

As alternativas citadas executam outros modelos disponíveis para download. Não instalam os modelos proprietários desses serviços no PC.

Uma GPU é obrigatória?

Não em todos os casos. Modelos menores podem funcionar pelo processador, com velocidade e limites que dependem da configuração.

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