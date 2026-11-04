Placa de vídeo e RAM: como saber se seu PC já roda IA e deixar de pagar ChatGPT ou Claude

IA local: testar um modelo pequeno ajuda a decidir se vale investir em mais memória ou em uma placa de vídeo (Reprodução/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 14h19.
Última atualização em 4 de novembro de 2026 às 14h26.
Rodar IA local exige combinar modelo, memória e compatibilidade. Um teste com arquivos pequenos ajuda a avaliar se o PC atende à rotina antes de investir em hardware. A alternativa não instala os modelos proprietários do ChatGPT ou do Claude no computador.
Comprar uma placa de vídeo antes de testar inteligência artificial no computador pode inverter a ordem da decisão. Para quem quer experimentar um assistente local, o primeiro passo é descobrir o que a máquina que já está em casa consegue fazer.
Modelos menores permitem começar sem uma GPU dedicada, dependendo do programa e do computador. O limite aparece no tamanho da IA, na velocidade das respostas e na quantidade de informação que ela consegue processar de uma vez.
O LM Studio recomenda 16 GB de RAM. Nos Macs com Apple Silicon, a documentação admite usar modelos menores em máquinas com 8 GB, desde que o contexto seja modesto. O programa exige macOS 14 ou posterior e não oferece suporte a Macs Intel.
No Windows x64, o processador precisa suportar AVX2. A documentação recomenda 4 GB de memória dedicada de vídeo, mas esse número não deve ser interpretado como garantia de que qualquer modelo funcionará. Compatibilidade do aplicativo e capacidade para uma tarefa são verificações diferentes.
Um exemplo de ponto de partida é o Qwen3 de 4 bilhões de parâmetros no catálogo do Ollama. A versão Q4_K_M aparece com arquivo de 2,5 GB. A quantização reduz a precisão numérica usada para armazenar os pesos e torna o modelo mais compacto.
Isso não significa que um computador com apenas 2,5 GB livres consiga usá-lo confortavelmente. O sistema operacional, o programa e a conversa também ocupam memória. Documentos maiores e conversas mais longas podem aumentar a necessidade de recursos.
Para avaliar a máquina, uma sequência prática é começar com um texto curto, pedir uma síntese e depois repetir a tarefa com um documento maior. Vale observar o tempo de resposta, o uso de memória e se o computador continua utilizável para outras atividades.
A GPU entra na conta quando a experiência obtida com o equipamento atual não atende à rotina. Antes da compra, é necessário conferir o suporte ao modelo exato da placa, ao sistema operacional e aos drivers.
A documentação do Ollama mantém listas de GPUs compatíveis. O suporte varia entre fabricantes e plataformas. Comprar apenas pelo nome da série ou pela quantidade de VRAM pode deixar de fora essa etapa.
O guia da EXAME sobre placa de vídeo e RAM para IA local apresenta outras configurações. A escolha final deve partir do modelo e da tarefa pretendidos, em vez de um requisito único para toda inteligência artificial.
O LM Studio informa que conversas e documentos podem ser processados localmente depois que os modelos são baixados. Buscar novos modelos, fazer downloads e atualizar o aplicativo exige conexão. Essas condições estão descritas na documentação de operação offline.
A alternativa dispensa a assinatura de um chatbot para as tarefas executadas localmente, mas não elimina os custos do computador e da energia. Também não oferece, automaticamente, a mesma qualidade, integração ou conjunto de ferramentas dos serviços online. O ganho precisa ser avaliado na tarefa que o usuário realmente faz.
As alternativas citadas executam outros modelos disponíveis para download. Não instalam os modelos proprietários desses serviços no PC.
Não em todos os casos. Modelos menores podem funcionar pelo processador, com velocidade e limites que dependem da configuração.