Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos: 'Economia precisa estar arrumada'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira, 5, a responsabilidade fiscal e jurídica para atrair investimentos estrangeiros ao Brasil. A declaração foi feita durante a reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), em seu primeiro evento oficial desde a reeleição.

"Se quisermos atrair capital, temos que ter seriedade. Ninguém vai colocar dinheiro aqui por causa dos belos cabelos do Lula e do Alckmin ou pelos olhos do Dario [Durigan, ministro da Fazenda]. As pessoas vão colocar dinheiro se perceberem que o investimento vai criar benefício para o objetivo deles e, ao mesmo tempo, gerar retorno financeiro. É por isso que nós temos que ter responsabilidade fiscal [...] Temos que ter uma economia arrumada", disse.

O governo Lula sofre pressões e críticas sobre a condução das contas públicas. A desaprovação, vinda de setores políticos e econômicos, envolve principalmente a sustentabilidade da dívida pública, a gestão do Orçamento e o ritmo dos cortes de gastos.

Durante o evento do conselho, os membros do colegiado definiram os 27 minerais que receberão atenção especial do governo. Criado em 16 de setembro de 2026, o CIMCE, também conhecido como 'Conselhão', integra a iniciativa do governo para tratar de minerais críticos e estratégicos.

Veja a lista aprovada pelo governo: