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Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos: 'Economia precisa estar arrumada'

declaração foi feita durante a reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), em seu primeiro evento oficial desde a reeleição

Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos estrangeiros (Ricardo Stuckert/Flickr)

Lula defende responsabilidade fiscal para atrair investimentos estrangeiros (Ricardo Stuckert/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20h19.

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O presidente Lula defendeu a responsabilidade fiscal como forma de atrair investimentos estrangeiros ao Brasil. Ele argumentou que a seriedade nas contas públicas é essencial para gerar confiança nos investidores. O tema foi discutido durante reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), que definiu 27 minerais prioritários para o governo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira, 5, a responsabilidade fiscal e jurídica para atrair investimentos estrangeiros ao Brasil. A declaração foi feita durante a reunião do Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), em seu primeiro evento oficial desde a reeleição. 

"Se quisermos atrair capital, temos que ter seriedade. Ninguém vai colocar dinheiro aqui por causa dos belos cabelos do Lula e do Alckmin ou pelos olhos do Dario [Durigan, ministro da Fazenda]. As pessoas vão colocar dinheiro se perceberem que o investimento vai criar benefício para o objetivo deles e, ao mesmo tempo, gerar retorno financeiro. É por isso que nós temos que ter responsabilidade fiscal [...] Temos que ter uma economia arrumada", disse.

O governo Lula sofre pressões e críticas sobre a condução das contas públicas. A desaprovação, vinda de setores políticos e econômicos, envolve principalmente a sustentabilidade da dívida pública, a gestão do Orçamento e o ritmo dos cortes de gastos.

Durante o evento do conselho, os membros do colegiado definiram os 27 minerais que receberão atenção especial do governo. Criado em 16 de setembro de 2026, o CIMCE, também conhecido como 'Conselhão', integra a iniciativa do governo para tratar de minerais críticos e estratégicos.

Veja a lista aprovada pelo governo:

  • Terras Raras (Classe 1)
  • Grafita (Classe 1)
  • Lítio (Classe 1)
  • Níquel (Classe 1)
  • Cobalto (Classe 1)
  • Cobre (Classe 1)
  • Manganês (Classe 1)
  • Silício (Classe 1)
  • Urânio (Classe 1)
  • Tungstênio (Classe 2)
  • Cromo (Classe 2)
  • Vanádio (Classe 2)
  • Tântalo (Classe 2)
  • Titânio (Classe 2)
  • Fosfato (Classe 2)
  • Potássio (Classe 2)
  • Enxofre (Classe 2)
  • Nióbio (Classe 3)
  • Estanho (Classe 3)
  • Ferro (Classe 3)
  • Zinco (Classe 3)
  • Ouro (Classe 3)
  • Magnésio (Classe 3)
  • Molibdênio (Classe 3)
  • Tório (Classe 3)
  • Alumínio (Classe 3)
  • Grupo da Platina (Classe 3)
Acompanhe tudo sobre:Governo Lula

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