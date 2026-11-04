Robôs aspiradores que passam pano: o que muda entre os baratos e os mais caros

RESUMO ＋ Robôs aspiradores variam no mecanismo de passar pano e na quantidade de tarefas automatizadas. WAP W100, Xiaomi S40, Xiaomi S20+ e Roborock S8 MaxV Ultra ilustram essas diferenças. A comparação usa especificações dos fabricantes, sem atribuir notas de testes próprios.

A expressão “aspira e passa pano” aparece em robôs com sistemas de limpeza bastante diferentes. Em um aparelho, o pano precisa ser umedecido pelo usuário. Em outro, discos giratórios esfregam o piso. Nos mais equipados, a base também lava e seca o mop.

Para comparar modelos, observar como o pano trabalha é tão importante quanto olhar a potência de sucção. As fichas técnicas ajudam a separar essas funções, embora não substituam um teste prático na casa do consumidor.

O modelo de entrada: um pano levado pelo robô

WAP Robot W100

No WAP Robot W100, o mop de microfibra pode ser umedecido antes da limpeza. O aparelho oferece trajetos em espiral, aleatório e de cantos, além de sensores antiqueda e anticolisão, segundo a fabricante.

O consumidor ainda participa do preparo e da manutenção do pano. Por isso, encontrar a função “passa pano” na embalagem não basta para concluir que o produto entrega a mesma automação de uma estação que lava o tecido sozinha.

Na consulta feita em 4 de novembro, a Loi Brasil anunciava o W100 por R$ 379,99. O valor é uma referência daquela oferta, não o menor preço garantido, e pode variar com estoque, frete e condições de pagamento.

Mapeamento e controle de água entram na comparação

Xiaomi Robot Vacuum S40

O Xiaomi S40 acrescenta navegação a laser e ajuste eletrônico do fluxo de água em três níveis. A marca informa reservatório de água de 270 ml e compartimento de pó de 520 ml.

Esses recursos permitem avaliar aspectos diferentes da compra: como o robô organiza o percurso e quanto controle oferece sobre a umidade. A sucção anunciada de 10.000 Pa não deve ser lida como uma nota de qualidade para passar pano.

Mops giratórios mudam a ação sobre o piso

Xiaomi Robot Vacuum S20+

No Xiaomi S20+, dois discos giratórios fazem o trabalho do mop. O aparelho também identifica tapetes por ultrassom e eleva os panos automaticamente, de acordo com a fabricante.

É um conjunto diferente do encontrado em modelos que apenas arrastam um tecido. Ainda assim, formato do mop e recursos anunciados não permitem afirmar, sozinhos, qual aparelho remove melhor cada mancha. Tipo de sujeira, piso e configuração alteram o resultado.

Parte do preço está na base, não no robô

Roborock S8 MaxV Ultra

O Roborock S8 MaxV Ultra reúne esvaziamento automático, lavagem do mop com água quente, reabastecimento e secagem. Seu sistema de passar pano usa vibração, além de um mecanismo específico para as bordas.

Uma base multifuncional reduz intervenções, mas também deve ser avaliada como equipamento que exige espaço e manutenção. Antes de comprar, vale conferir as dimensões, a tensão elétrica, os consumíveis e a disponibilidade de assistência.

Como escolher sem pagar por uma função que não precisa

Uma comparação útil começa com três perguntas: o objetivo é recolher poeira ou também esfregar o piso? Há tapetes no caminho? Quanto trabalho manual o comprador pretende manter?

Depois, é preciso verificar o modelo exato e o que acompanha a embalagem. Uma base de recarga não equivale a uma estação de lavagem. Preços de versões importadas também exigem atenção à garantia e ao suporte.

A EXAME reuniu outros aparelhos no guia de robôs aspiradores. As características acima foram conferidas nas páginas dos fabricantes; este comparativo não representa um ranking baseado em testes próprios.