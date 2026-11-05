Amazon se une ao Uber Eats e passa a entregar comida nos EUA

RESUMO ＋ A Amazon passou a oferecer pedidos do Uber Eats no site e no aplicativo para assinantes Prime dos Estados Unidos. Compras elegíveis de US$ 25 ou mais têm taxa de entrega zerada. O cliente usa a conta e os meios de pagamento da Amazon, sem criar um cadastro na Uber. A empresa projeta economia superior a US$ 175 por ano, mas o resultado depende do uso e das promoções. O anúncio não prevê lançamento no Brasil.

A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 5, uma parceria com o Uber Eats para permitir que assinantes Prime dos Estados Unidos peçam refeições no site e no aplicativo da varejista. Pedidos elegíveis de US$ 25 ou mais terão taxa de entrega zerada.

A integração reúne centenas de milhares de restaurantes em quase 10 mil cidades e localidades americanas, segundo a empresa. É mais um movimento para ampliar a presença da Amazon nas compras de alimentos, além dos produtos que já vende na plataforma.

O benefício usa o cadastro e os meios de pagamento da própria Amazon, sem exigir outra conta ou aplicativo. A conveniência vem acompanhada de uma condição importante: a isenção cobre a entrega, não o valor total da refeição.

Como pedir sem sair da Amazon

O assinante encontra restaurantes ao procurar por "Uber Eats" no aplicativo de compras. A Amazon envia atualizações sobre a entrega, enquanto o Uber Eats encaminha a confirmação final do pedido.

Nos primeiros 14 dias da promoção, a empresa oferece US$ 20 de desconto em cada um dos dois primeiros pedidos elegíveis de pelo menos US$ 25. As ofertas estão sujeitas às condições e à disponibilidade informadas na plataforma.

O pedido usa a conta da Amazon e dispensa um novo cadastro na Uber.

Quanto a entrega grátis muda a conta

A retirada do frete não elimina os demais componentes do preço. Taxas de serviço, cobranças locais e gorjetas podem continuar na conta, assim como diferenças entre o cardápio do aplicativo e o do restaurante.

A Amazon projeta economia superior a US$ 175 por ano, a partir de pedidos de agosto de 2026. O cálculo anualiza o uso e compara as ofertas dentro da Amazon com compras diretas no Uber Eats sem assinatura Uber One.

A economia de US$ 175 por ano é uma estimativa, não um desconto garantido.

O resultado muda conforme a frequência dos pedidos e as promoções disponíveis. Acrescentar comida só para atingir o mínimo também pode custar mais do que a taxa dispensada.

A aposta em parceiros e os limites no Brasil

A Amazon já havia integrado o Grubhub ao site e ao aplicativo em 2024. A empresa também mantém relações com outras plataformas de entrega: em 2025, a Bloomberg informou o investimento inicial de US$ 25 milhões na Rappi, por meio de notas conversíveis.

O acordo com o Uber Eats amplia os serviços associados ao Prime sem exigir que o assinante comece a compra em outro aplicativo. Para a Uber, a integração oferece um canal adicional para alcançar os clientes da varejista.

No Brasil, a Amazon já opera o Amazon Now para produtos de supermercado. A nova parceria com o Uber Eats, porém, foi anunciada apenas para os Estados Unidos, sem data de chegada ao mercado brasileiro.