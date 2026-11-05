Amazon se une ao Uber Eats e passa a entregar comida nos EUA

Entregador do Uber Eats: parceria com a Amazon amplia o acesso ao serviço nos Estados Unidos (Carsten Koall/Getty Images)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h14.
A Amazon passou a oferecer pedidos do Uber Eats no site e no aplicativo para assinantes Prime dos Estados Unidos. Compras elegíveis de US$ 25 ou mais têm taxa de entrega zerada. O cliente usa a conta e os meios de pagamento da Amazon, sem criar um cadastro na Uber. A empresa projeta economia superior a US$ 175 por ano, mas o resultado depende do uso e das promoções. O anúncio não prevê lançamento no Brasil.
A Amazon anunciou nesta quinta-feira, 5, uma parceria com o Uber Eats para permitir que assinantes Prime dos Estados Unidos peçam refeições no site e no aplicativo da varejista. Pedidos elegíveis de US$ 25 ou mais terão taxa de entrega zerada.
A integração reúne centenas de milhares de restaurantes em quase 10 mil cidades e localidades americanas, segundo a empresa. É mais um movimento para ampliar a presença da Amazon nas compras de alimentos, além dos produtos que já vende na plataforma.
O benefício usa o cadastro e os meios de pagamento da própria Amazon, sem exigir outra conta ou aplicativo. A conveniência vem acompanhada de uma condição importante: a isenção cobre a entrega, não o valor total da refeição.
O assinante encontra restaurantes ao procurar por "Uber Eats" no aplicativo de compras. A Amazon envia atualizações sobre a entrega, enquanto o Uber Eats encaminha a confirmação final do pedido.
Nos primeiros 14 dias da promoção, a empresa oferece US$ 20 de desconto em cada um dos dois primeiros pedidos elegíveis de pelo menos US$ 25. As ofertas estão sujeitas às condições e à disponibilidade informadas na plataforma.O pedido usa a conta da Amazon e dispensa um novo cadastro na Uber.
A retirada do frete não elimina os demais componentes do preço. Taxas de serviço, cobranças locais e gorjetas podem continuar na conta, assim como diferenças entre o cardápio do aplicativo e o do restaurante.
A Amazon projeta economia superior a US$ 175 por ano, a partir de pedidos de agosto de 2026. O cálculo anualiza o uso e compara as ofertas dentro da Amazon com compras diretas no Uber Eats sem assinatura Uber One.A economia de US$ 175 por ano é uma estimativa, não um desconto garantido.
O resultado muda conforme a frequência dos pedidos e as promoções disponíveis. Acrescentar comida só para atingir o mínimo também pode custar mais do que a taxa dispensada.
A Amazon já havia integrado o Grubhub ao site e ao aplicativo em 2024. A empresa também mantém relações com outras plataformas de entrega: em 2025, a Bloomberg informou o investimento inicial de US$ 25 milhões na Rappi, por meio de notas conversíveis.
O acordo com o Uber Eats amplia os serviços associados ao Prime sem exigir que o assinante comece a compra em outro aplicativo. Para a Uber, a integração oferece um canal adicional para alcançar os clientes da varejista.
No Brasil, a Amazon já opera o Amazon Now para produtos de supermercado. A nova parceria com o Uber Eats, porém, foi anunciada apenas para os Estados Unidos, sem data de chegada ao mercado brasileiro.
Assinantes Prime dos Estados Unidos podem pedir refeições dentro do site e do aplicativo da Amazon. Pedidos elegíveis de US$ 25 ou mais têm taxa de entrega zerada.
Não. A integração usa o cadastro e os meios de pagamento já disponíveis na conta Amazon.
O valor mínimo anunciado é US$ 25 em pedidos elegíveis de restaurantes. Outras cobranças podem continuar compondo a conta.
A promoção oferece US$ 20 em cada um dos dois primeiros pedidos elegíveis de pelo menos US$ 25. A oferta vale nos 14 dias iniciais e segue as condições da plataforma.
Não. É uma projeção da Amazon com base em dados de pedidos e promoções; o resultado varia conforme a frequência e o perfil de consumo.
O anúncio contempla apenas os Estados Unidos. A Amazon não informou uma data de lançamento desse benefício no Brasil.